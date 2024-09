Festival dello Sport 2024: Nati per Vincere

Il Festival dello Sport di Trento si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di sport e di calcio in particolare. L’inaugurazione vedrà la presenza di celebrità del calibro di Fabio Cannavaro, leggenda del calcio e Pallone d’Oro, insieme alle stelle della ginnastica Alice D’Amato e Manila Esposito, medagliate olimpiche. Il programma è ricco e variegato. Incontri che spaziano dagli Stati generali del calcio italiano. Occasione unica per ascoltare i pensieri e le visioni di figure chiave come Urbano Cairo e Giuseppe Marotta, a sessioni di approfondimento come il “Football Business Forum”, che promette di offrire spunti interessanti sui temi economico-finanziari del mondo del calcio.

La storia del calcio sarà celebrata attraverso panel dedicati a squadre leggendarie come il ‘Milan degli invincibili’ e il trio difensivo della Juventus, il ‘BBC’. La presenza di giocatori del calibro di George Weah, Mario Kempes e Cafu aggiunge ulteriore prestigio all’evento. Anche il mondo della tecnica sarà ben rappresentato da allenatori di fama come Gian Piero Gasperini e Francesco Farioli, oltre alla presenza di uno dei più rispettati arbitri italiani, Daniele Orsato.

L’evento non sarà solo un’occasione per celebrare le glorie passate, ma anche per discutere il futuro del calcio, con un occhio attento alle dinamiche economiche e alle strategie di sviluppo. La partecipazione di Diego Della Valle, figura emblematica dell’imprenditoria italiana, sottolinea l’importanza del legame tra il mondo dello sport e quello degli affari.Con un programma così ricco e diversificato, il Festival dello Sport si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama degli eventi sportivi internazionali. E’ un ponte tra passato, presente e futuro dello sport. Grande spazio anche all’argomento topic del momento, le Paralimpiadi e i suoi atleti.

Quando

La 7° edizione Il Festival dello Sport riempirà la città dal 10 al 13 ottobre, con il suo programma ricco di ospiti, campioni italiani e internazionali, incontri, eventi speciali.

La mostra “La magia delle torce olimpiche” a Palazzo Trentini è un viaggio affascinante attraverso la storia dei Giochi Olimpici. Un evento che celebra non solo gli atleti e le loro imprese, ma anche il simbolismo e l’innovazione che le torce olimpiche rappresentano. Ogni torcia racconta una storia unica. La mostra offre ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi a questi oggetti iconici.

L’evento dedicato ai portabandiera olimpici aggiunge un ulteriore livello di significato. La presenza di figure come Jury Chechi e Valentina Vezzali, veri pilastri dello sport italiano, insieme al Presidente del CONI Giovanni Malagò.

La mostra e l’evento sono esempi brillanti di come lo sport possa essere celebrato e studiato in modi che vanno oltre le competizioni, diventando fonte di ispirazione, educazione e unità.

