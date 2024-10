Il 95% italiani ritiene importante l’apparenza fisica

Lo studio, commissionato all’Istituto di Ricerca IRCM ha messo in evidenza un elevato grado di soddisfazione degli italiani per il loro aspetto fisico.

Come vivono gli italiani il rapporto con il loro corpo? Lo rivela un sondaggio promosso da Vamonos-Vacanze.it , il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, che ha indagato quanto l’aspetto fisico influisca sulla percezione di sé stessi.

“Il 95% degli italiani ritiene l’apparenza estetica un elemento importante nella propria vita, il 64% dichiara di piacersi guardandosi allo specchio ed il 49% di trovarsi in ordine per tutte le circostanze. Ma il 12% dichiara di non essere affatto a suo agio nel suo corpo (+5% rispetto al 2023)” sintetizzano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.

“La percezione di sé e del proprio corpo è un’esperienza soggettiva ed individuale, che però dipende da molteplici fattori che interagiscono tra loro, perché tendiamo ad essere influenzati dalle opinioni degli altri e dalle immagini iper-realistiche veicolate dai media” puntualizzano gli esperti.

“Nel quotidiano, sono molti i gesti grandi e piccoli che si compiono nel perseguire l’accettazione del proprio corpo: per l’92% la cura di sé è importante (era il 88% nell’analoga indagine del 2023) e la maggior parte di noi è impegnato a condurre uno stile di vita sano mangiando bene (68% contro il 63% del 2023), facendo sport ed allenandosi con costanza (57% contro il 47% del 2023), oppure dormendo adeguatamente (48% contro il 38% del 2023). Mentre per sentirsi comodi con se stessi, il 71% si concede viaggi frequenti (+17%) ed il 52% ricorre ad attività wellness (+7%)” osservano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

Ma se per qualcuno la sensazione di libertà nel proprio corpo è costante, per altri può dipendere dalle circostanze, dal livello di stress o dal grado di affezione verso gli altri, perché nel viaggio interiore verso la propria autostima può influire, anche pesantemente, il giudizio degli altri.

Dal sondaggio risulta infatti che solo il 16% degli italiani si dichiara sicuro di sé stesso a prescindere dagli altri (dato comunque migliorato rispetto al 14% del 2023), con il 26% che dichiara comunque di non subirne l’influenza.

La maggior parte del campione, il 73%, reputa invece il giudizio degli altri importante solo in alcune circostanze, contrariamente ad un 23% che ci presta una costante attenzione (era il 7% nel 2023), curando il loro aspetto anche per le più piccole attività quotidiane.

Chi influisce di più sulla percezione del sé degli italiani? Al primo posto troviamo i media con il 68% (+20%), seguono poi gli amici (39% , +10%), il partner (26%, -10%) e la famiglia (31%, +10%).

“Certamente i canoni di bellezza proposti dai media offrono l’occasione per riflettere su noi stessi e sul nostro aspetto fisico, influenzando la percezione che abbiamo di noi ed i comportamenti che adottiamo. Ed anche il giudizio degli altri —amici, partner e famiglia— può avere un impatto significativo sull’autostima di ciascuno di noi, in positivo o anche in negativo” commentano gli specialisti.

“Ma è importante osservare che l’autostima non è mai esclusivamente basata su fattori esterni: la vera autostima proviene invece dalla capacità di apprezzarsi e rispettarsi indipendentemente dall’opinione degli altri” concludono gli esperti.

Come accrescerla? “Proprio con i viaggi come i nostri” rispondono con sicurezza i responsabili di Vamonos-Vacanze.it. I viaggi a marchio Vamonos, incoraggiano infatti i viaggiatori ad uscire dalla loro comfort zone e —attraverso il viaggio— ad affrontare nuove esperienze, aumentando così il loro benessere interiore e la loro autostima.