Jennifer Aniston si espone sulle elezioni americane: ed è subito baruffa

Sotto al suo post, i fans si sono scatenati, per lo più con commenti negativi come: "Ero un tuo grande fan, ora non più", oppure "Sei una celebrità, cosa vuoi saperne del bene delle persone comuni", oppure ancora "A Hollywood vi hanno fatto proprio il lavaggio del cervello", e ancora "Tu sei nella tua multimilionaria casa... wow".

“Ciao amici, oggi non ho votato soltanto per l’accesso all’assistenza sanitaria, per la libertà riproduttiva, per diritti uguali per tutti, per scuole sicure e per un’economia giusta, ma anche per la SALUTE MENTALE E DECENZA UMANA”, comincia così il post su Instagram di Jennifer Aniston, l’attrice conosciuta per svariati film e soprattutto per la serie televisiva Friends, che ha deciso di esprimere le proprie idee politiche in vista delle elezioni americane.

“Per favore ricordatevi che chiunque voi siate e dovunque voi abitiate, la vostra voce conta. Il vostro VOTO conta. So che non concordiamo su tutto, e questa è la bellezza di questo Paese, ma non siete stanchi di questa negatività l’uno verso l’altro? L’intimidazione e minacce costanti a quelli che non la pensano come gli altri?” e prosegue, “per favore, terminiamo questa era di paura, caos e attacchi alla nostra democrazia – e votate per qualcuno che ci unirà e non continuerà a farci dividere”.

Conclude annunciando per chi ha votato: “Ho votato con estremo orgoglio per Kamala Harris e Tim Walz. Siamo così fortunati che possiamo votare e questa elezione è nelle nostre mani! Abbiamo soltanto una settimana prima dell’Election Day, quindi parlate coi vostri amici, la vostra famiglia, i vostri vicini e ritroviamoci l’un l’altro con rispetto, causa comune e amore”.

Sotto al suo post, i fans si sono scatenati, per lo più con commenti negativi come: “Ero un tuo grande fan, ora non più“, oppure “Sei una celebrità, cosa vuoi saperne del bene delle persone comuni”, oppure ancora “A Hollywood vi hanno fatto proprio il lavaggio del cervello”, e ancora “Tu sei nella tua multimilionaria casa… wow”.

Ma la polemica maggiore è scatenata per lo più da commenti che affermano tutti lo stesso concetto: “Letteralmente tutto ciò che hai detto è esattamente l’opposto di chi hai votato”, favoreggiando quindi per Donald Trump. Se gli americani la pensano in modo così diametralmente opposto e credono che chi hanno votato, che sia Donald Trump o Kamala Harris, porti avanti una politica a favore di tutti gli argomenti esposti dalla Aniston, i casi sono due: o c’è stata parecchia confusione durante le campagne elettorali e gli americani non hanno capito chi stanno davvero votando, oppure le campagne elettorali hanno fatto un lavaggio del cervello tale da prendere più voti possibili e cambiare le carte in tavola in corso del mandato.

Intanto, a oggi, gli ultimi sondaggi sembrano favorire leggermente Kamala Harris, rispetto alle ultime settimane dove Trump sembrava avere la meglio nella maggior parte degli Stati.

Melissa Toti Buratti