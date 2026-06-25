Malena contro i sex toys: “Mi hanno stancata”. La confessione al podcast Privè

Malena torna a raccontarsi senza filtri e lo fa partendo da una frase destinata a far discutere: “I sex toys mi hanno stancata”. L’ex attrice del cinema per adulti, oggi lontana dal mondo dell’hard, è stata ospite dell’ultima puntata del videocast Privè by MOW ed Escort Advisor, dove ha parlato di desiderio, rapporti umani, giudizio sociale e delle confessioni più intime che ancora oggi molte persone le affidano.

Il passaggio più diretto riguarda proprio i sex toys, diventati negli ultimi anni uno dei simboli del mercato del benessere sessuale. Malena, però, dice di guardarli ormai con distacco. “Io ormai lo vedo come una cosa antica”, ha raccontato nel corso della puntata. “Se n’è fatto così tanto uso e se n’è parlato così tanto che ha scocciato pure quello”.

Una posizione che l’ex pornostar collega al suo modo di intendere i rapporti e l’intimità. “Sono sempre fuggita dalle cose finte”, ha spiegato. “Non trasmettono emozione”. Il tema, quindi, non è solo l’oggetto in sé, ma il rischio che il sesso venga raccontato e consumato come una prestazione, perdendo il suo lato più umano.

Nel corso della conversazione Malena si sofferma anche sull’immaginario costruito dal porno. “Nel porno c’è bisogno dell’uomo che faccia la performance, come se il sesso fosse solo quella roba lì”, osserva. Una riflessione che apre a un discorso più ampio sul modo in cui uomini e donne vivono i propri desideri, spesso tra aspettative, vergogna e paura del giudizio.

Accanto a lei, nella puntata, c’è anche Bianca, presentata dal comunicato come una delle escort presenti su Escort Advisor. Bianca racconta la propria esperienza e parla anche di clienti con disabilità, spiegando di aver incontrato persone spesso segnate non solo da limiti fisici, ma anche da solitudine e timore di essere escluse. Un passaggio delicato, che nel racconto viene ricondotto al bisogno di sentirsi accolti e non giudicati.

È proprio il tema del giudizio a diventare uno dei punti centrali dell’intervista. Malena racconta infatti che molte persone, ancora oggi, le confidano fantasie, segreti e trasgressioni che non riuscirebbero a raccontare altrove. “Mi vengono affidati i racconti delle varie trasgressioni perché sanno che da questa parte non c’è giudizio”, rivela. “Ho ascoltato cose assurde. A volte è pesante, ma nello stesso tempo mi rende felice il fatto che la gente si apra e trovi qualcuno con cui parlare senza sentirsi strana”.

Nel dialogo c’è spazio anche per l’ironia. Quando il conduttore le chiede di dare un voto al suo gradimento per gli uomini, la risposta di Malena arriva immediata: “Dieci”. Una battuta leggera, che chiude però una conversazione più complessa di quanto il tema potrebbe far immaginare.

Dietro il personaggio pubblico, emerge così soprattutto Milena: una donna che ha lasciato il cinema hard, ma continua a essere percepita da molti come un luogo simbolico di libertà, ascolto e assenza di giudizio. Il podcast Privè by MOW ed Escort Advisor prosegue proprio su questa linea, raccontando relazioni, desiderio e immaginario erotico attraverso conversazioni fuori dagli schemi.

La puntata è disponibile sulle principali piattaforme audio e video di MOW Magazine e sul sito ufficiale Privepodcast.com.