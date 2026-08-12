Controlli tra Brunico e i passi dolomitici: 50 multe e 9 patenti ritirate

Cinque patenti ritirate nei controlli contro la guida dopo aver bevuto, altre quattro durante i servizi di vigilanza sui passi, cinquanta violazioni al Codice della strada e complessivamente 115 punti decurtati. È il bilancio del fine settimana di controlli effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Brunico sulle strade dell’Alto Adige.

Particolare attenzione è stata dedicata alle arterie che conducono ai passi montani, molto frequentate nel periodo estivo da automobilisti e motociclisti.

Sul fronte dell’alcol, cinque conducenti hanno perso la patente. Tre persone sono state denunciate in stato di libertà dopo essere state trovate alla guida con tassi alcolemici rispettivamente di 1,12, 1,03 e 0,86 grammi per litro.

Per altri due conducenti, un uomo di 42 anni e una donna di 25, sono scattate sanzioni amministrative: i valori rilevati erano rispettivamente di 0,64 e 0,60 grammi per litro, quindi inferiori alla soglia penale indicata dai Carabinieri.

Parallelamente, le pattuglie delle Stazioni di Corvara in Badia e Badia, anche con personale motociclista, hanno concentrato i controlli sui valichi montani.

In questo ambito sono stati controllati 80 veicoli, dei quali 33 motocicli. Il bilancio è di 50 contravvenzioni, quattro ulteriori patenti ritirate e 115 punti complessivamente decurtati.

Le contestazioni hanno riguardato diverse condotte: velocità, sorpassi vietati o pericolosi, circolazione contromano o fuori dalla corsia corretta, violazioni della segnaletica, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

I Carabinieri hanno annunciato che i servizi proseguiranno anche sulle arterie maggiormente interessate dal traffico turistico.