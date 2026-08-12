Val di Fassa, Fly Line bloccata nel bosco: soccorse 12 persone

Dodici persone sono rimaste bloccate a circa quattro metri da terra sulla Fly Line Catinaccio Rosengarten, il percorso aereo sospeso nel bosco che collega Ciampedìe a Pian Pecei, in Val di Fassa. Per riportarle a terra è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì 11 agosto, in seguito a un arresto anomalo dell’impianto. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata attorno alle 15.45; la Centrale unica di emergenza ha quindi attivato la Stazione Centro Fassa.

Sul posto sono intervenuti otto operatori. Uno dei soccorritori, utilizzando un carrello di servizio, ha raggiunto le persone bloccate percorrendo il tubo d’acciaio lungo il quale scorrono i carrelli della Fly Line.

I dodici utenti sono stati poi calati a terra uno alla volta con le corde, con il supporto degli altri soccorritori presenti a terra. L’operazione si è conclusa senza conseguenze: tutte le persone coinvolte erano illese e collaborative.

La Fly Line attraversa il bosco sospesa dal terreno ed è una delle attrazioni turistiche dell’area del Catinaccio. L’intervento si è concluso con il recupero in sicurezza di tutti i passeggeri.