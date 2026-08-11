Trasporto eccezionale in Trentino: 200 tonnellate, 37 metri e 60 ruote

Sessanta ruote, 37 metri di lunghezza e 200 tonnellate di peso. Un trasporto eccezionale di dimensioni fuori dal comune ha attraversato il Trentino da sud a nord lungo la Statale 12 del Brennero.

Il convoglio era lungo quanto circa dieci automobili messe in fila, largo tre metri e alto 4,7 metri. Il peso era distribuito su 16 assi e 60 ruote.

A bordo non c’era un carico qualsiasi: il mezzo trasportava un enorme trasformatore elettrico diretto in provincia di Bolzano.

Il convoglio è entrato in territorio trentino dal confine con il Veneto alle 22 e ne è uscito attorno alle 2.30, raggiungendo l’Alto Adige. Il viaggio è avvenuto sulla viabilità ordinaria e proprio le dimensioni del mezzo hanno reso particolarmente delicato il superamento di rotatorie, ponti e sottopassi. La complessità di alcuni passaggi ha comportato un lieve ritardo rispetto al programma previsto.

Nonostante le dimensioni, il trasporto si è concluso senza danni alla rete stradale e senza particolari disagi, sotto la supervisione dei tecnici del Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento.

L’arrivo del convoglio non è passato inosservato. Secondo la Provincia, decine di persone si sono fermate lungo il percorso per osservare il passaggio.

Si è trattato di uno dei trasporti di maggiori dimensioni autorizzati negli ultimi anni dal Servizio Gestione strade provinciale, che rilascia circa quattromila autorizzazioni per trasporti eccezionali ogni anno.