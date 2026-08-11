Imprese trentine e accesso al credito, nasce una rete con 16 banche

Sedici istituti di credito hanno già aderito alla rete promossa da Trentino Sviluppo per facilitare il rapporto tra imprese locali e sistema bancario. L’obiettivo è aiutare le aziende a orientarsi tra finanziamenti e strumenti disponibili per investimenti, innovazione, crescita e transizione aziendale.

L’iniziativa prevede un elenco trasparente di banche aderenti, al quale potranno aggiungersi nuovi istituti fino al 31 dicembre 2026.

Ne fanno già parte Banca Monte dei Paschi di Siena, Mediocredito Trentino Alto Adige, Sparkasse, Banca Etica e undici Casse Rurali trentine rappresentate da Cassa Centrale Banca.

Trentino Sviluppo agirà come facilitatore tra imprese e sistema del credito, supportando le aziende nella comprensione delle soluzioni finanziarie disponibili e nella preparazione delle informazioni necessarie al confronto con le banche. Le decisioni sulla concessione dei finanziamenti rimarranno naturalmente di esclusiva competenza degli istituti.

«Il nostro obiettivo – spiega il presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli – è creare una collaborazione stabile e trasparente con gli istituti di credito interessati a mettere a disposizione delle imprese strumenti finanziari, competenze e opportunità di sviluppo, contribuendo a rendere più semplice e consapevole il percorso di accesso ai finanziamenti».

Il progetto riguarda una platea ampia. Gli strumenti potranno interessare startup e microimprese, ma anche aziende più strutturate impegnate in investimenti, ricerca, internazionalizzazione, sostenibilità o passaggi generazionali. Tra gli ambiti indicati compare anche la ristrutturazione del debito.

Le banche aderenti potranno inoltre mettere a disposizione programmi di educazione finanziaria, iniziative per startup e altri progetti da promuovere alle imprese anche attraverso la collaborazione con Trentino Sviluppo.