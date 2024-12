Giornata dei diritti umani: la dichiarazione dell’alta rappresentante a nome dell’Unione europea

In occasione della Giornata dei diritti umani l’Unione europea ribadisce il suo fermo impegno a favore del rispetto universale, della tutela e della realizzazione dei diritti umani, per tutti e in ogni luogo. Il tema di quest’anno, Our Rights, Our Future, Right Now (“I nostri diritti, il nostro futuro, ora”), sottolinea la necessità di salvaguardare i diritti e le libertà per un futuro giusto, resiliente e sostenibile, che non lasci indietro nessuno.

I diritti umani sono garanzie legali, morali e concrete che valgono universalmente per tutta l’umanità. Sono essenziali per la dignità umana, l’uguaglianza, la democrazia, la pace e lo sviluppo sostenibile. La pace e la prosperità, così come il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), vanno di pari passo con il rispetto dello Stato di diritto e di tutti i diritti umani.

Oggi più che mai ci troviamo ad affrontare conflitti armati, crisi umanitarie, catastrofi climatiche, impunità, crescenti disuguaglianze e disparità di genere persistenti ed estremamente diffuse. L’ordine internazionale basato su regole, che pone al centro i diritti umani, rimane insostituibile. La guerra di aggressione della Russia all’Ucraina e i conflitti in Medio Oriente, in Sudan e altrove hanno conseguenze atroci, privando del godimento dei diritti umani le popolazioni civili, e in particolare le donne e i bambini.

Pace non vuol dire semplicemente assenza di guerra: la pace richiede lavoro quotidiano, impegno costante e promozione dei diritti umani, dell’uguaglianza, della non discriminazione, della giustizia e della democrazia. I diritti umani devono poter essere esercitati ovunque e in qualsiasi momento, anche durante i conflitti o le crisi. Un cambiamento significativo e duraturo può essere realizzato solo attraverso un impegno instancabile a favore dei diritti umani, la collaborazione tra gli attori globali, la responsabilizzazione dei giovani in quanto agenti del cambiamento e un sostegno pratico che consenta a ciascun individuo di esercitare i propri diritti. L’UE sostiene con risolutezza i difensori dei diritti umani, la società civile, i giornalisti e gli operatori dei media, nonché tutti coloro che chiedono pace, verità, giustizia e assunzione di responsabilità.

Fermamente impegnata a favore della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e con il nuovo slancio dato dal Patto per il futuro, l’UE, insieme alle Nazioni Unite, all’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani e ai partner di tutto il mondo, esorta tutti gli Stati a difendere e rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani. Nel celebrare il 75º anniversario del Consiglio d’Europa, l’Unione ribadisce il proprio impegno ad aderire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’UE continuerà a promuovere e proteggere i diritti umani per tutti e in ogni luogo: i tuoi diritti, il tuo futuro, ora e per sempre.