Vamonos. Fotografia dei single 2024

Insomma la società evolve e si trasmuta ad un ritmo sempre più veloce, cambiando anche il rapporto tra individui in età lavorativa (fascia di età compresa tra i 15 ed i 64 anni) e quelli in età non lavorativa (la residuale fascia di età compresa da zero ai 14 anni sommata a quella di 65 anni ed oltre): «si passerà da circa tre a due nel 2022 a circa uno ad uno nel 2050» sottolineano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

Basandosi sugli ultimi dati Istat, Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo che si rivolge con una particolare attenzione al target single, rileva un grande cambiamento in corso in relazione alla popolazione italiana residente, a cominciare dall’elemento decrescita che ci vede passare dai 59 milioni di residenti al primo gennaio dello scorso anno ad una proiezione di 58 milioni al primo gennaio 2030, a 54 milioni al primo gennaio 2050 e ad addirittura 46 milioni nel 2080.

Ma le proiezioni indicano anche meno coppie in assoluto, più coppie senza figli e quindi più vecchi e più persone sole: le nuove previsioni implicano un disastroso futuro demografico del nostro Paese.

Le tendenze messe in rilievo da Vamonos-Vacanze.it aggiornate ad oggi, restituiscono una fotografia alquanto attendibile e difficilmente revertibile, seppure in un quadro nel quale non mancano alcuni elementi di incertezza.

Il tasso di variazione medio annuo della popolazione al 2030 è stimato in -0,20%; mentre nel medio termine la diminuzione risulterebbe più accentuata: -0,33% al 2050 e -0,57% medio annuale dal 2050 al 2080, quando si arriverebbe ad una popolazione diminuita di ulteriori 8,5 milioni di individui.

Nel 2080 saremo 45,8 milioni? «La previsione è altamente probabile» rispondono gli analisti. La popolazione totale sommerebbe così appena 45,8 milioni di abitanti, conseguendo una perdita complessiva di 13,2 milioni di residenti rispetto ad oggi.

E se oggi l’Italia per fascia di età si articola in un 12,7% di individui di età compresa tra zero ed i 14 anni, di un 63,5% tra i 15 ed i 64 anni e di un 23,8% di età uguale o superiore ai 65 anni (con una età media nazionale di 46,2 anni), nel 2050 le persone di 65 anni ed oltre andranno a rappresentare il 35% del totale, secondo lo scenario mediano.

Il fatto è che l’Italia sta diventando un Paese di single ultracinquantenni. E proprio per questo Vamonos-Vacanze.it ha creato l’apposito spin-off Adelante+, nato per occuparsi proprio di questa fascia di mercato.

“A 50 anni oggi si è giovani: la vecchiaia si è spostata in avanti. Se i cinquantenni delle passate generazioni trascorrevano le loro giornate alle prese con i nipoti, i cinquantenni di oggi sono spesso single, frequentano le palestre, hanno il culto del corpo e del tempo libero, “coltivano” emozioni. E sono proprio loro a viaggiare ed a spendere di più” sottolineano gli ideatori di Vamonos-Vacanze.it e di Adelante+.