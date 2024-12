Superlega, a Santo Stefano l’ITAS Trentino non fa regali

Il ritorno alla ilT quotidiano Arena, dopo un mese di assenza e nove partite consecutive in trasferta, è stato caratterizzato da una perentoria vittoria per l’Itas Trentino maschile. Questa sera la formazione Campione d’Europa e vice Campione del Mondo ha riabbracciato il suo straripante pubblico (4.000 spettatori, altro “sold out” stagionale), che non incontrava dal 27 novembre, superando infatti per 3-0 l’Allianz Milano nel tradizionale derby assicurativo giocato nella giornata di Santo Stefano e valido per il quattordicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca.

A dispetto dell’atmosfera tipicamente natalizia, i gialloblù hanno regalato poco o nulla all’avversario, rendendosi protagonisti di un approccio alla gara molto convincente (che li ha portati a vincere a mani basse il primo set) e dimostrando anche di saper risalire la china quando le cose non si erano messe bene. Nel secondo set, infatti, la squadra di Soli si è trovata sotto anche 11-15 nel miglior momento degli ospiti, ma ha dimostrato di avere ancora una volta le qualità per cambiare l’inerzia del parziale. Con il servizio e un fronte d’attacco molto incisivo e poco falloso (alla fine 10 ace con appena 11 errori ed il 54% a rete con appena due schiacciate out), Trento ha quindi vinto allo sprint quel periodo e poi ha gestito bene anche il successivo, chiudendo l’incontro con un meritatissimo 3-0 che la tiene in scia a Perugia (oggi a segno su Modena). Mvp del match ancora una volta Michieletto (best scorer con 17 punti, il 77% in attacco, due muri e cinque ace), ben aiutato nella sua azione da un Lavia concreto quando serviva e da un Bartha presente in tutti i fondamentali.

La cronaca della partita. Senza Kozamernik, ancora convalescente e seduto a bordocampo a sostenere i compagni, l’Itas Trentino si propone in campo ventinove giorni dopo l’ultimo precedentemente match casalingo con uno starting six che prevede Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Bartha al centro, Laurenzano libero. L’Allianz Milano scelta dall’allenatore Roberto Piazza insiste su Porro in regia, Reggers opposto, Kaziyski e Louati schiacciatori, Schnitzer e Caneschi centrali e Catania libero. Il primo acuto è proprio del sostituto dello sloveno, il rumeno Bela Bartha, che realizza due muri in fila per l’iniziale 4-2 dei locali, subito replicato dagli ospiti con Reggers (contrattacco) e Louati (ace del 4-5). Michieletto affonda il colpo col servizio (7-5) e con la pipe (9-6), costringendo l’Allianz a rifugiarsi in un time out; alla ripresa, è un altro break point di Louati a ricompattare il punteggio (11-10). Trento riparte allora con una magia di Lavia e col muro di Sbertoli su Reggers (15-11) e poi dilaga (19-13) con Bartha (altro muro) e Michieletto (altri due ace). Milano rialza la testa e l’Itas Trentino viaggia veloce verso l’1-0, che arriva già sul 25-18, grazie ad altre battute di eccellente livello di Alessandro.

La contesa torna equilibrata nel secondo parziale, con Milano che accelera con Reggers (attacco) e Porro (ace) dopo il 6-6, trovando il +3 esterno (6-9) che costringe Soli a spendere il primo time out della serata. Al rientro in campo, la tendenza è ancora ospite (9-14) con l’opposto belga che contrattacca e con Kaziyski che mura due volte in fila Rychlicki; i padroni di casa, con Gabi Garcia ora in campo per Rychlicki, sembrano alle corde ma ritrovano le energie nel momento opportuno. Sbertoli indovina un filotto positivo di servizi, conditi anche da un ace, e Michieletto martella da posto 6, facendo segnare una importante ripresa (14-15). Il muro di Alessandro su Reggers dopo l’interruzione del gioco di Piazza vale la parità a quota 16, favorendo una seconda parte di parziale allo sprint: Trento mette la freccia con Bartha (muro e ace, pochi secondi dopo, per il 22-21) e poi chiude alla prima occasione (25-23) con un ace di Lavia che vale il 2-0.

L’Itas Trentino non cala il ritmo nemmeno in avvio di terzo periodo, in cui scatta dal 5-5 al 9-6 grazie al solito Lavia ed ad un Flavio concretissimo a rete. L’Allianz prova a rifarsi sotto (10-9), ma i centrali gialloblù la spingono di nuovo lontano (14-10 e 15-11); gli ospiti hanno ancora benzina per riavvicinarsi con Kaziyski (16-14), ma ci pensa ancora Bartha con un ace a riallargare la forbice (18-14). È lo spunto definitivo, perché poi i gialloblù non concedono più nulla (21-16) e chiudono il discorso sul 25-19 (attacco di Gabi Garcia).

“Abbiamo affrontato l’impegno con addosso l’energia giusta e anche quando c’è stato un calo da questo punto di vista, come nel secondo parziale, siamo stati bravi a ritrovarci ed accelerare quando serviva – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli al termine della partita – . Rispettavamo molto Milano e credo che si sia visto nel modo in cui abbiamo continuamente affrontato ogni situazione: concentrati e determinati; sono quindi contento per il risultato, ma anche per la prestazione. Abbiamo lavorato meglio del solito con la battuta e credo che sarà importante portarci dietro questa incisività nel singolo fondamentale per il futuro perché può risolverci davvero tanti problemi, specialmente quando si entra in difficoltà nella fase di cambiopalla”.

Fra tre giorni, domenica 29 dicembre, un altro impegno casalingo per l’Itas Trentino maschile che a partire dalle ore 16 affronterà Cisterna Volley per la gara ad eliminazione diretta dei quarti di finale di Del Monte® Coppa Italia 2025. In SuperLega, invece, l’incontro più vicino è in calendario il giorno dell’Epifania (lunedì 6 gennaio) alle ore 18.30 al PalaPanini di Modena per la sfida con la Valsa Group valida per la quindicesima giornata di regular season.

Di seguito il tabellino della partita valevole per il quattordicesimo turno di regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25 giocata questa sera alla ilT quotidiano Arena di Trento.



Itas Trentino-Allianz Milano 3-0

(25-18, 25-23, 25-19)

ITAS TRENTINO: Lavia 9, Flavio 6, Rychlicki 5, Michieletto 17, Bartha 7, Sbertoli 4, Laurenzano (L); Gabi Garcia 5, Bristot. N.e. Pesaresi, Pellacani, Magalini e Acquarone. All. Fabio Soli.

ALLIANZ: Kaziyski 13, Caneschi 2, Porro 2, Louati 16, Schnitzer 2, Reggers 7, Catania (L); Gardini 3, Otsuka, Barotto, Zonta. N.e. Staforini, Larizza e Piano. All. Roberto Piazza.

ARBITRI: Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso) e Zanussi di Treviso.

DURATA SET: 24’,28’,25’; tot 1h e 17’.

NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 48.857 euro. Itas Trentino: 9 muri, 10 ace, 11 errori in battuta, 2 errori azione, 54% in attacco, 38% (10%) in ricezione. Allianz: 4 muri, 4 ace, 19 errori in battuta, 2 errori azione, 45% in attacco, 43% (16%) in ricezione. Mvp Michieletto.



Nelle foto in allegato, scattate da Marco Trabalza, alcuni momenti del match odierno