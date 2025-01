Ala: in arrivo il Porta a Porta

Il Comune di Ala passa al porta a porta: a partire da febbraio e marzo 2025 imballaggi leggeri e carta verranno raccolti con lo stesso sistema attualmente adottato per organico e residuo. Il passaggio rientra nel programma previsto nella concessione del servizio a Dolomiti Ambiente, che sta progressivamente uniformando il sistema di raccolta dei rifiuti su tutta la Vallagarina. Nel mese di gennaio inizierà la campagna informativa, con serate per la cittadinanza nelle varie frazioni e ad Ala centro: qui verranno illustrati tutti i dettagli del nuovo sistema.

A febbraio verranno distribuiti alla popolazione i kit per il nuovo sistema porta a porta con la sostituzione anche dei bidoni del residuo e organico già in dotazione. Il nuovo sistema partirà dopo metà febbraio nelle frazioni a nord, a marzo ad Ala, valle di Ronchi e Sdruzzinà. Verranno raccolti casa per casa anche carta e imballaggi leggeri, come già avviene a Rovereto e in altri Comuni della Vallagarina. Dopo di allora, solo il vetro verrà raccolto nelle campane posizionate su suolo pubblico e sarà sempre possibile conferire i rifiuti presso il CRM in via dell’Artigianato (loc. Cerè).

“Un passaggio direi quasi epocale, per la differenziata ad Ala – commenta il sindaco Stefano Gatti – che dovrebbe determinare maggior responsabilità nel cittadino e rispetto per l’ambiente. Quello che ci si aspetta è una percentuale maggiore di parte differenziata ma soprattutto una miglior qualità della stessa a tutti vantaggio dei costi di servizio, oltre che la fine degli annosi problemi collegati alle isole ecologiche”.

La campagna informativa prevede numerosi incontri per coprire tutte le frazioni del Comune di Ala. Si parte giovedì 9 gennaio, alle 18 nel teatro di Serravalle e alle 20.30 a Chizzola, nella sala della sede degli apicotori. Lunedì 13 gennaio ci sarà l’incontro per la valle di Ronchi, alle 18 all’Handicamp; alle 20.30 tecnici e amministratori si sposteranno a Santa Margherita, l’incontro si terrà in oratorio. Mercoledì 15 gennaio alle 18 toccherà a Marani (appuntamento presso le ex scuole) e quindi alle 20.30 serata informativa a Pilcante, che si terrà nella sala Pax dell’oratorio. Lunedì 20 gennaio si terranno due incontri per Ala centro (validi anche per Sdruzzinà e Sega di Ala) alle 18 ed alle 20.30 nel teatro Sartori. In questi incontri verrà spiegato come avverrà il cambiamento della raccolta rifiuti, il nuovo sistema, i passaggi che verranno fatti così come le date per la raccolta porta a porta e le modalità di esposizione dei dispositivi.

La consegna della dotazione necessaria per il porta a porta avverrà, una volta terminata la campagna informativa, a domicilio. Assieme a contenitori e sacchetti gli operatori di Dolomiti Ambiente consegneranno anche la guida e il calendario della raccolta. Chi non sarà in casa riceverà una cartolina con le indicazioni per il ritiro della dotazione.

Tra le novità, va segnalato l’adeguamento dei colori alla normativa europea: azzurro per la carta e giallo per gli imballaggi leggeri. Il Comune di Ala e Dolomiti Ambiente provvederanno a tenere aggiornata la cittadinanza sui prossimi appuntamenti in vista del passaggio al nuovo sistema. Il porta a porta ha l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, oltre che aumentare la quantità di rifiuti che vengono immessi nel riciclo.