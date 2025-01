Luca Tabbiani convoca 20 giocatori per la partita in trasferta contro il Lecco

Trento, 4 Gennaio – Calato il sipario sul 2024 e inaugurato il 2025, è tempo di tornare in campo. Il Trento vuole cominciare al meglio il nuovo anno e per farlo dovrà dimostrare le proprie qualità nell’incontro di domani contro il Lecco allo Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco. Il fischio d’inizio della partita, valida per il ventunesimo turno di Serie C Now, è fissato per domani alle ore 17.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono ottavi con trenta punti, mentre, i lombardi sono tredicesimi con ventiquattro punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro il Lecco, ha convocato 20 giocatori. Non saranno della gara: Barison, Frosinini, Zanon, Puzic, Giannotti e Uez.

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Riccardo Fini (2004); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Mattia Ronald Sangalli (2002); Armand Rada (1999); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Lecco: «La pausa ci è servita molto. Siamo arrivati alla fine dell’anno, forse, un po’ stanchi e per questo avevamo bisogno di staccare la spina. Da quando ci siamo riuniti, abbiamo lavorato molto bene. Ho visto una buona intensità e quindi sono soddisfatto. Siamo migliorati sulla brillantezza e nella lucidità. Sono contento di come abbiamo preparato questa gara. Affronteremo una squadra che è partita con l’idea di vincere il campionato e che in casa ha collezionato 20 punti rispetto ai 24 totalizzati in campionato. Andremo a giocare in un campo difficile ma abbiamo la voglia di invertire gli ultimi risultati ottenuti, anche se contro le prime due in classifica. Secondo me, rispetto alla seconda giornata d’andata, siamo cresciuti e quindi vogliamo andare a Lecco a fare una buona partita. Speriamo che nel girone di ritorno ci siano meno infortunati perché ci permetterebbe di avere maggiori alternative nelle diverse zone del campo. Per questa partita non ci saranno: Giannotti, che è squalificato, e gli infortunati: Barison e Frosinini».

Qui l’intervista video integrale di Luca Tabbiani:

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Gianluca Renzi della Sezione di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Signor Andrea Rizzello di Casarano e Signor Giuseppe Fanara di Cosenza. Quarto Ufficiale il Signor Andrea Palmieri di Brindisi.

LA PARTITA IN DIRETTA TV E ALLA RADIO

Su Sky Calcio e Now con la telecronaca affidata ad Angelo Taglieri. Aggiornamenti live sulle frequenze di Radio Dolomiti.

PROGRAMMA DEL VENTUNESIMO TURNO DI SERIE C NOW GIRONE A

SAB 4 GEN ORE 15 TRIESTINA UNION CLODIENSE

SAB 4 GEN ORE 15 VIRTUS VERONA ALCIONE

SAB 4 GEN ORE 17.30 ALBINOLEFFE ARZIGNANO V.

SAB 4 GEN ORE 17.30 ATALANTA U23 NOVARA

SAB 4 GEN ORE 17.30 FERALPISALÒ RENATE

DOM 5 GEN ORE 17.30 LECCO TRENTO

DOM 5 GEN ORE 17.30 PADOVA CALDIERO

LUN 6 GEN ORE 15 PRO PATRIA GIANA ERMINIO

LUN 6 GEN ORE 15 PRO VERCELLI LUMEZZANE

LUN 6 GEN ORE 17:30 L.R. VICENZA PERGOLETTESE