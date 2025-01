ACI. Euro NCAP: tutti i numeri del 2024

Nel rapporto annuale una sintesi dei risultati raggiunti e un quadro completo dell’attività svolta in tema di sicurezza.

Nel 2024 sono stati pubblicati i test di 53 auto: 41 nuovi modelli e 12 partner o restyling, mentre non hanno subito modifiche le regole Euro NCAP per la classificazione della sicurezza delle autovetture. Nonostante le difficili condizioni di mercato, poi, le Case costruttrici si sono adeguate ai requisiti di classificazione a 5 stelle ed hanno raggiunto eccellenti livelli di sicurezza.

Euro NCAP ha anche analizzato i sistemi elettronici di assistenza alla guida in autostrada per cinque autovetture, testate secondo protocolli aggiornati che includono scenari più complicati di collisione con veicoli motorizzati a due ruote e requisiti più severi in tema di monitoraggio del conducente.

Euro NCAP, poi, si è occupato nel settore del trasporto merci e commerciale, presentando le classificazioni di sicurezza per gli autocarri. Ha diffuso i risultati di alcuni furgoni e rivisto le classificazioni di quelli da carico più grandi, aggiornate per rispettare gli standard del nuovo Regolamento Europeo sulla Sicurezza Generale.

“Nel 2024, è stato incoraggiante vedere le Case automobilistiche mettere la sicurezza al primo posto, che, quindi, continua ad essere una forza trainante per l’industria” – ha dichiarato Michiel van Ratingen, Segretario Generale Euro NCAP.

L’importanza di Euro NCAP si estende oltre l’Europa, definendo gli standard di sicurezza a livello mondiale. Tra le 41 auto testate nel 2024, infatti, otto sono state sviluppate dai principali marchi cinesi, tra cui ZEEKR, Maxus, NIO, XPENG, Deepal, e Leapmotor. Tuttavia, nonostante questa crescente concorrenza, i produttori europei continuano a detenere una posizione dominante sul mercato, come Mercedes-Benz, Volkswagen e Renault, che rimangono forti concorrenti in molti segmenti di veicoli.

In tutto l’anno 2024, le immatricolazioni di nuove auto sono leggermente cresciute, aumentando di un modesto 0,8% e arrivando a circa 10,6 milioni di unità. Con una varietà di veicoli a motore a combustione, ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici, il mercato europeo sta dimostrando di essere diversificato. Nel 2024, Euro NCAP ha valutato diversi nuovi marchi elettrici, tra i quali Alpine di Renault e aziende cinesi come Deepla, ZEEKR, Maxus e Leapmotor.

Il piano strategico di Euro NCAP Vision 2030: “Un futuro più sicuro per la mobilità”, copre una gamma di tecnologie all’avanguardia per la sicurezza delle auto in arrivo sul mercato. Per accelerarne la diffusione e migliorare l’impatto salvavita, nel 2026, Euro NCAP proporrà un nuovo schema di classificazione che raggruppi i test in base alle quattro fasi distintive di un incidente: guida sicura, prevenzione delle collisioni, protezione dagli scontri e sicurezza post incidente.

Informazioni su Euro NCAP

Il Consorzio Euro NCAP, di cui ACI è uno dei soci, organizza crash test su nuovi veicoli e fornisce ai consumatori automobilistici una valutazione realistica e indipendente delle prestazioni di sicurezza di alcune delle auto più popolari vendute in Europa. Istituito nel 1997 e sostenuto da diversi governi europei, organizzazioni di automobilismo, consumatori e assicurazioni, Euro NCAP è rapidamente diventato un catalizzatore per incoraggiare significativi miglioramenti di sicurezza nella progettazione delle nuove autovetture.

Per ulteriori informazioni, visitare www.euroncap.com., o contattare media@euroncap.com. Euro NCAP è presenta anche online e sui social media: Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.