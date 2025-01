ACI. Le 5 auto più sicure del 2024 secondo Euro NCAP

Euro NCAP incorona le auto prime in classifica nelle rispettive categorie per i punteggi riportati nei test condotti nel 2024. Cinque le auto che si sono aggiudicate il premio “Best in Class”: Škoda Superb e Volkswagen Passat (pari merito), Mazda CX-80 e ZEEKR X, mentre la Mercedes-Benz E-Class si è classificata al primo posto nel punteggio complessivo delle auto testate lo scorso anno.

I risultati sottolineano l’importanza della massima valutazione a cinque stelle Euro NCAP per certificare la sicurezza, la credibilità e la qualità delle auto vendute non soltanto nel Vecchio Continente.

In merito è intervenuto Michiel van Ratingen, Segretario Generale Euro NCAP, affermando: “L’industria automobilistica ha vissuto un anno problematico, contrassegnato da difficili condizioni economiche. Considerate queste difficoltà, Euro NCAP considera importante che i produttori di auto continuino a sviluppare le innovazioni per la sicurezza e a equipaggiare le auto con i sistemi più moderni”.

Nel 2024, la Mercedes-Benz E-Class ha vinto il premio Euro NCAP per le prestazioni complessive in materia di sicurezza, ottenendo il punteggio migliore nelle quattro categorie: protezione dei passeggeri adulti, dei passeggeri bambini, degli utenti vulnerabili della strada e nelle tecnologie di assistenza alla sicurezza.

Tra i grandi SUV la Mazda CX-80 è stata nominata “Best in Class” per il 2024.

In testa alla classifica dei piccoli SUV c’è la cinese ZEEKR X, che ha vinto, inoltre, il premio “Best in Class” per l’auto ‘Pure Electric’ più sicura del 2024.

Nella classe delle grandi auto familiari, il “Best in Class” è stato aggiudicato alla Volkswagen Passat e alla sua partner Škoda Superb. I due veicoli, costruiti sulla stessa piattaforma e appartenenti al Gruppo tedesco, hanno dimostrato un medesimo livello di sicurezza ai massimi livelli di categoria.

Euro NCAP Best in Class cars 2024

Passeggero adulto Passeggero bambino Utente vulnerabile della strada Assistenza alla sicurezza

Mercedes-Benz E-Class 92% 90% 84% 87%

ZEEKR X 91% 90% 84% 83%

Škoda Superb

VW Passat 93% 87% 82% 80%

Mazda CX-80 92% 88% 84% 79%

I risultati completi sono sul sito www.euroncap.com

(Fonte: ACI – Euro NCAP

Il Consorzio Euro NCAP, di cui ACI è uno dei soci, organizza crash test su nuovi veicoli e fornisce ai consumatori automobilistici una valutazione realistica e indipendente delle prestazioni di sicurezza di alcune delle auto più popolari vendute in Europa. Istituito nel 1997 e sostenuto da diversi governi europei, organizzazioni di automobilismo, consumatori e assicurazioni, Euro NCAP è rapidamente diventato un catalizzatore per incoraggiare significativi miglioramenti di sicurezza nella progettazione delle nuove autovetture.)