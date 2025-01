ACI. In aumento a dicembre usato e radiazioni. Nel 2024 cresce dell’1% parco auto circolante

Segno più anche a dicembre per il mercato italiano dell’auto usata, complice la presenza di due giornate lavorative in più rispetto all’analogo mese del 2023.

Con un incremento mensile dell’11,2% (che si riduce tuttavia a +0,1% in termini di media giornaliera) i passaggi di proprietà delle quattro ruote al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno comunque chiuso il bilancio 2024 segnando un progresso dell’8,3%. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 215 di seconda mano a dicembre e 198 nell’intero anno.

In merito alla scelta delle alimentazioni, sul mercato dell’usato prevalgono sempre le tradizionali autovetture diesel e a benzina, ma si accentua la crescita delle ibride a benzina, che con un aumento a dicembre del 56% hanno raggiunto una quota di mercato dell’8,6% (complessivamente 7,3% nel 2024, con incremento annuo del 57,5%). Stabili le compravendite delle bifuel benzina/gpl (incidenza del 7,3% a dicembre e del 7,4% nell’intero 2024), mentre restano ancora al di sotto dell’1% le quote annuali delle autovetture a metano ed elettriche. Queste ultime evidenziano però un costante incremento (+53,3% a dicembre e +62,5% nell’intero anno), conquistando progressivamente quote di mercato, al contrario delle alimentazioni a metano che chiudono il 2024 in calo del 6,3%.

Per quanto riguarda le minivolture si conferma sempre il primato delle propulsioni diesel (incidenza del 43,2% a dicembre e del 47,6% sul totale annuo), ma vanno sottolineate le positive performance registrate dalle auto ibride a benzina, che con una quota dell’11,9% a dicembre (9,8% nell’intero 2024) superano ancora una volta le bifuel benzina/gpl (incidenza mensile del 6,7% e annuale del 7,1%). In aumento, infine, ibride a gasolio ed elettriche, seppurecon quote percentuali ancora molto contenute.

In stallo a dicembre i passaggi netti di proprietà dei motocicli che pur registrando un incremento mensile del 5,9%, archiviano un calo del 4,7% in termini di media giornaliera in ragione della presenza a dicembre 2024 di due giornate lavorative in più. Il bilancio 2024 dei motocicli di seconda mano si riduce pertanto ad un leggero incremento dell’1,8%.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito dell’ACI.

Ennesimo risultato positivo per le radiazioni di autovetture che nel mese di dicembre hanno registrato un incremento mensile del 22,5% (che si riduce tuttavia a +10,3% in termini di media giornaliera). Il bilancio del 2024 si chiude pertanto con un significativo aumento del 26,3%. Ciò nonostante il tasso unitario di sostituzione pari a 0,83 nel mese di dicembre (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 68) e a 0,78 nell’intero 2024 non è ancora sufficiente a porre freno alla crescita del parco circolante delle autovetture italiano, che a fine anno si stima in aumento dell’1%.

Risultato in chiaroscuro, infine, per le radiazioni di motocicli: all’incremento mensile del 9,6% fa infatti da contraltare una contrazione dell’1,4% in termini di media giornaliera. L’intero 2024 mette comunque in evidenza un aumento complessivo del 6,4%.

RADIAZIONI E USATO A DICEMBRE

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) DIC ’23 DIC ’24 Var. % DIC ’23 DIC ’24 Var. % AUTO 80.274 98.346 22,5 230.220 255.961 11,2 MOTO 7.810 8.561 9,6 30.015 31.795 5,9 TUTTI I VEICOLI 97.080 117.623 21,2 297.537 328.124 10,3

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

RADIAZIONI E USATO 2024

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) 2023 2024 Var. % 2023 2024 Var. % AUTO 986.374 1.246.040 26,3 2.914.721 3.157.516 8,3 MOTO 114.596 121.896 6,4 614.822 626.022 1,8 TUTTI I VEICOLI 1.207.607 1.498.309 24,1 3.998.172 4.279.849 7,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture