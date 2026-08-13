Valle del Chiese, quasi un milione per completare la ciclovia: nuovi tratti per 2,6 chilometri

Quasi un milione di euro per realizzare i tratti ancora mancanti della Ciclovia della Valle del Chiese, tra Lardaro e Pieve di Bono. La Provincia autonoma di Trento ha aggiudicato i lavori di completamento dell’opera C-68, destinata a eliminare alcuni dei punti critici dell’attuale percorso.

Ad aggiudicarsi l’intervento è il raggruppamento formato da Vaglia Costruzioni di Borgo Chiese, capogruppo, insieme a Edilcom e Impresa Mazzotti Romualdo di Borgo Lares. Il ribasso offerto è stato del 2,055%, per un importo complessivo, compresi gli oneri della sicurezza, di 978.934,44 euro.

Il progetto prevede 2.646 metri di nuovo tracciato, suddivisi nei tratti di Cologna, Creto e Lardaro. La ciclovia si svilupperà prevalentemente in sede propria, con una larghezza di tre metri, mentre soltanto in alcuni punti utilizzerà la viabilità locale.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla facilità di percorrenza: la pendenza media prevista è di circa il 3%, con l’obiettivo di rendere il percorso utilizzabile anche dalle famiglie.

L’intervento non riguarda soltanto la pista ciclabile. A Cologna sarà spostata una fermata del trasporto extraurbano e realizzato un nuovo golfo di sosta, insieme a un attraversamento pedonale illuminato. Sono previsti inoltre interventi sui passaggi sopra il torrente Adanà e il Rio Val Tregone e opere di consolidamento dei versanti più ripidi nella zona di Lardaro, anche attraverso barriere paramassi.

L’investimento è finanziato interamente dalla Provincia. La durata prevista è di 374 giorni, ai quali si aggiungono 72 giorni legati al periodo stagionale sfavorevole, portando il quadro temporale complessivo indicato dalla PAT a 446 giorni.

Per il presidente Maurizio Fugatti l’intervento dovrà aumentare la sicurezza del collegamento e, contemporaneamente, sostenere il cicloturismo e la mobilità sostenibile nella Valle del Chiese.