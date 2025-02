“Ci volevamo noi. Cursed”. Il nuovo romanzo di Hellen Ligios

Hellen Ligios torna in libreria con il nuovo capitolo di una delle saghe dark romance più lette su Wattpad.

“Jackson non può fuggire dal suo passato. Liz non può fare parte del suo futuro. Solo l’amore può sciogliere la maledizione”.

“Più tento di allontanarla, più la sua presenza sembra piovermi addosso come grandine. Perché Elizabeth è capace di tirarmi fuori temporali e fulmini e di aprirsi un varcotra le nubi nere attorno al mio cuore”.

(In libreria dal 04/02/2025)

IL LIBRO

“Se dovessi cadere, non vorrei che qualcun altro precipitasse con me”. “Magari non cadrai. Magari scoprirai di poter volare”

Fin dal momento in cui i loro mondi agli antipodi si sono incrociati, le vite di Elizabeth e Jackson non sono state più le stesse. Ma la passione che li unisce da spiraglio di luce si è trasformata presto in tormento. Se Liz, infatti, è riuscita a liberarsi della bolla di finta perfezione che la intrappolava, Jax è ancora prigioniero del suo passato, un’ombra da cui non può fuggire.

È proprio questo passato a trascinarlo in un grosso colpo criminale che lo costringe ad abbracciare il destino che temeva di più: accettare l’eredità paterna alla guida del clan irlandese, la stessa strada che giurava di non percorrere, l’ultimo passo che avrebbe voluto fare. E un passo in più lontano da Liz. Nonostante il legame con lei gli dia una speranza di redenzione, un futuro diverso appare ormai irraggiungibile, soffocato dal peso di peccati e cicatrici difficili da cancellare.

Anche se Liz è capace di amare i suoi mostri, la maledizione che lo perseguita è troppo crudele per permetterle di restare al suo fianco e i segreti che nasconde troppo oscuri per non perderla.

L’AUTRICE

Hellen Ligios è un’autrice italiana che scrive sotto pseudonimo. Nata e cresciuta a Roma, ha studiato Lingue orientali e si è specializzata in giapponese. Per due anni ha vissuto a Tokyo. Da sempre lettrice accanita, adora creare mondi in cui rifugiarsi. Ha esordito su Wattpad, dove le sue storie sono amatissime. Con Magazzini Salani ha già pubblicato Ci volevamo noi. Chained.