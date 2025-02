“Donne che non si amano abbastanza” di Susan Nolen-Hoeksema

l’ultima fatica di Susan Nolen-Hoeksema, la studiosa di Yale che è diventata punto di riferimento mondiale della psicologia al femminile: DONNE CHE NON SI AMANO ABBASTANZA

Mentre non accenna ad arrestarsi il fenomeno Donne che pensano troppo (già 200.000 copie vendute, da 95 settimane consecutive nella classifica italiana dei bestseller e tra i dieci saggi più venduti del decennio), Libreria Pienogiorno manda in libreria l’ultima fatica di Susan Nolen-Hoeksema, la studiosa di Yale che è diventata punto di riferimento mondiale della psicologia al femminile: DONNE CHE NON SI AMANO ABBASTANZA è, come scrive Newsweek, un imprescindibile manuale «per liberare il potere di ogni donna».

Nelle librerie dal 19 febbraio 2025 – 336 pp

“Un’autrice che ha aiutato milioni di donne a ritrovare una vita libera e felice”. Newsweek

Noi donne spesso non ci amiamo abbastanza. Siamo troppo dure con noi stesse o ci scervelliamo ad analizzare ogni singolo difetto.

Ci preoccupiamo per mille cose e raggiungiamo livelli di rovello interiore che nessuno riesce a immaginare.

Sono una buona madre?

Una buona compagna?

Sono brava nel mio lavoro?

Ma un modo per spezzare questo circolo vizioso c’è: riscoprire e usare i nostri peculiari e unici poteri.

Intrecciando ricerche rigorose e storie vere, la psicologa Susan Nolen-Hoeksema, autrice del bestseller internazionale “Donne che pensano troppo”, spiega come valorizzare i punti di forza che non sappiamo di avere: forza mentale, un senso di identità solido ma flessibile, eccezionale intuizione emotiva e capacità relazionale. Combinati tra loro, questi poteri possono renderci straordinariamente più forti e brillanti in tutto ciò che facciamo.

Un libro rivoluzionario che con chiarezza e semplicità insegna ad affinare le abilità femminili e a usarle in ogni ambito: in famiglia, nelle relazioni, sul lavoro, in società. Per perseguire i nostri sogni e lasciare intorno a noi il nostro segno luminoso mentre viviamo pienamente e felicemente la nostra vita.

«Una lettura necessaria e salvifica» The New York Times

«C’è un motivo per cui libri come questo

hanno un successo planetario, e vengono

consigliati con un appassionato passaparola

da donna a donna: perché funzionano»

Le Monde

L’AUTRICE

Susan Nolen-Hoeksema è stata docente di psicologia alla Yale University. I suoi studi sulla psicologia femminile sono stati insigniti di diversi riconoscimenti da parte delle più autorevoli istituzioni. Il suo libro precedente Donne che pensano troppo è un longseller da oltre due milioni di copie pubblicato in tutto il mondo.