ACI. Cresce a marzo il mercato dell’usato: auto +4,4% e moto +6,5%

Rispetto allo stesso mese del 2024, marzo 2025 – che ha avuto lo stesso numero di giornate lavorative dello stesso mese dell’anno precedente – ha fatto registrare una crescita del 4,7% del mercato dell’usato: auto +4,4%, moto +6,5%. In leggera crescita le radiazioni su totale dei veicoli (+0,9%) e motocicli (+1,2%); lieve flessione (-0,4%) per le auto. Nel mese di marzo, ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 170 usate; 196 nel primo trimestre 2025. Il tasso unitario di sostituzione, invece, è stato pari a 0,59 nel mese di marzo (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 59) e a 0,70 nel primo trimestre 2025.

Per quanto riguarda le alimentazioni, nel mercato dell’usato, prevalgono ancora quelle tradizionali (diesel e benzina); a marzo, la quota dell’ibrido a benzina si pone all’8,7%, con una crescita pari a +33,8%. Le auto elettriche, invece, sono ancora all’1% di quota, con aumento pari al 50,4%. Nei minipassaggi, infine, primeggiano tuttora le auto diesel: 44,2% di quota a marzo 2025, in calo rispetto al 49,3% del marzo 2024.

Sono questi alcuni dei dati più significativi dell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito ACI.gov.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ

PASSAGGI PROPRIETÀ TOTALI: +4,7%

In valori assoluti, i passaggi di proprietà del totale dei veicoli sono stati 392.647, contro i 374.897 del marzo 2024: +4,7%.

PASSAGGI PROPRIETÀ AUTO: +4,4%

A marzo 2025, i passaggi di proprietà delle auto – depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) – hanno fatto registrare una crescita del 4,4%: 286.812 formalità, contro le 274.772 del marzo 2024. In crescita le minivolture: 223.058 minipassaggi in confronto ai 206.925 del marzo 2024: +7,8%. A marzo, ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 170 usate; 196 nel primo trimestre 2025.

PASSAGGI PROPRIETÀ MOTO: +6,5%

In ripresa i trasferimenti delle moto, al netto delle minivolture: 59.720 pratiche contro le 56.069 del marzo 2024: +6,5%.

Nel primo trimestre dell’anno, sono stati rilevati aumenti del 3,6% per le autovetture, dell’1,9% per i motocicli e del 3,1% per tutti i veicoli.

RADIAZIONI

RADIAZIONI TOTALI: +0,9%

Per quanto riguarda il totale dei veicoli, marzo 2025 ha fatto registrare un aumento dello 0,9% delle radiazioni: 121.105 radiazioni rispetto alle 119.978 di marzo dello scorso anno.

RADIAZIONI AUTO: -0,4% – TASSO DI SOSTITUZIONE: 0,59

In leggera flessione (-0,4%) le radiazioni di auto: 99.110 pratiche, contro le 99.499 di marzo 2024. Il leggero calo è stato attenuato dal buon risultato delle esportazioni: +16%, a fronte di un calo del 6,4% delle rottamazioni. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,59 nel mese di marzo (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 59) e a 0,70 nel primo trimestre 2025.

RADIAZIONI MOTO: -+1,2%

In crescita (+1,2%) per le radiazioni dei motocicli: 10.363 motocicli radiati, contro i 10.239 di marzo 2024.

Considerando il primo trimestre 2025, le contrazioni sono state del 8,3% per tutti i veicoli, del 6,7% per le auto e del 16,5% per i motocicli.

RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO

ALIMENTAZIONI USATO

ALIMENTAZIONI: IBRIDO/BENZINA 8,7% (+33,8%), ELETTRICHE 1% (+50,4%)

Nel mercato dell’usato prevalgono ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina); la quota dell’ibrido a benzina si pone all’8,7% a marzo con una crescita pari a +33,8%. Le auto elettriche sono ancora all’1% di quota a marzo (aumento pari al 50,4%).

Nei minipassaggi, primeggiano tuttora le auto diesel (44,2% di quota a marzo 2025, comunque in calo rispetto a marzo 2024, quando era il 49,3%). L’incidenza delle auto ibride a benzina per le minivolture si colloca all’11,9% a marzo (+50,8% l’incremento), quota che continua a superare la stessa delle auto a gpl, ferme al 7,3%. In evidenza risulta anche l’aumento delle minivolture di auto ibride a gasolio, che hanno ottenuto un rialzo del 61,1%, con una percentuale sul totale ancora pari al 2,6%. Le minivolture delle auto elettriche hanno archiviato una quota dell’1,5% ed una crescita del 51,2%.

FORMALITA’ PRA MARZO 2024-2025 RADIAZIONI PASSAGGI NETTI PRIME ISCRIZIONI Provincia 2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % AL (Alessandria) 766 766 0,1 2.179 2.204 1,2 983 910 -7,4 AT (Asti) 355 367 3,4 1.047 1.121 7,1 444 395 -11,0 BI (Biella) 284 266 -6,3 1.001 979 -2,2 447 368 -17,7 CN (Cuneo) 1.043 1.104 5,8 2.826 3.025 7,0 1.330 1.151 -13,4 NO (Novara) 624 602 -3,5 1.717 1.895 10,4 971 897 -7,6 TO (Torino) 2.778 2.976 7,1 10.668 10.959 2,7 11.245 16.846 49,8 VB (Verbania) 277 257 -7,2 734 773 5,3 338 329 -2,6 VC (Vercelli) 316 291 -7,9 831 886 6,6 399 353 -11,5 PIEMONTE 6.443 6.630 2,9 21.003 21.842 4,0 16.157 21.250 31,5 AO (Aosta) 193 191 -1,0 653 763 16,8 686 621 -9,5 VALLE D’AOSTA 193 191 -1,0 653 763 16,8 686 621 -9,5 BG (Bergamo) 1.703 1.555 -8,7 4.965 5.211 5,0 2.139 2.069 -3,3 BS (Brescia) 2.016 2.077 3,0 6.155 6.513 5,8 2.801 2.723 -2,8 CO (Como) 1.257 1.105 -12,1 2.798 2.832 1,2 1.811 1.622 -10,4 CR (Cremona) 656 657 0,2 1.626 1.693 4,1 789 827 4,8 LC (Lecco) 600 595 -0,8 1.404 1.652 17,6 736 641 -12,9 LO (Lodi) 355 379 6,8 1.066 1.119 5,0 557 454 -18,5 MN (Mantova) 729 777 6,7 2.081 2.202 5,8 731 640 -12,4 MI (Milano) 7.509 8.138 8,4 12.491 12.950 3,7 8.887 8.472 -4,7 MB (Monza Brianza) 1.439 1.378 -4,2 3.892 3.963 1,8 3.041 2.144 -29,5 PV (Pavia) 922 964 4,5 2.804 2.793 -0,4 1.255 1.072 -14,6 SO (Sondrio) 271 312 15,2 845 950 12,4 321 245 -23,7 VA (Varese) 1.410 1.425 1,1 4.011 4.291 7,0 2.354 2.196 -6,7 LOMBARDIA 18.867 19.363 2,6 44.138 46.167 4,6 25.422 23.106 -9,1 BZ (Bolzano) 1.184 1.424 20,3 2.614 2.937 12,3 19.824 14.342 -27,7 TN (Trento) 1.052 1.344 27,7 3.180 3.258 2,5 17.748 21.795 22,8 TRENTINO A.A. 2.236 2.768 23,8 5.794 6.195 6,9 37.572 36.137 -3,8 BL (Belluno) 341 346 1,5 987 1.024 3,7 410 386 -5,8 PD (Padova) 1.551 1.521 -1,9 4.165 4.299 3,2 1.847 1.974 6,9 RO (Rovigo) 460 473 2,9 1.109 1.154 4,1 414 399 -3,6 TV (Treviso) 1.605 1.609 0,2 4.037 4.168 3,2 1.719 1.587 -7,7 VE (Venezia) 1.314 1.283 -2,4 3.398 3.481 2,5 1.518 1.461 -3,7 VR (Verona) 1.642 2.206 34,4 4.573 4.754 4,0 1.861 1.902 2,2 VI (Vicenza) 1.758 1.965 11,8 3.977 4.244 6,7 2.520 2.199 -12,7 VENETO 8.671 9.404 8,5 22.246 23.125 4,0 10.289 9.910 -3,7 GO (Gorizia) 257 257 0,1 649 659 1,5 186 203 9,2 PN (Pordenone) 742 675 -9,0 1.521 1.630 7,1 668 471 -29,5 TS (Trieste) 331 342 3,4 931 875 -6,0 354 353 -0,3 UD (Udine) 1.159 1.160 0,1 2.745 2.696 -1,8 987 939 -4,8 FRIULI V.G. 2.489 2.435 -2,2 5.846 5.859 0,2 2.195 1.966 -10,4 GE (Genova) 927 862 -7,1 3.003 3.107 3,5 1.458 1.355 -7,0 IM (Imperia) 336 294 -12,4 892 995 11,5 250 278 11,2 SP (La Spezia) 294 256 -12,9 938 923 -1,6 534 456 -14,6 SV (Savona) 343 402 17,3 1.148 1.258 9,6 539 485 -10,0 LIGURIA 1.900 1.814 -4,5 5.981 6.283 5,0 2.781 2.574 -7,4 BO (Bologna) 1.540 1.696 10,1 4.153 4.349 4,7 2.965 2.770 -6,6 FE (Ferrara) 620 571 -7,8 1.603 1.565 -2,3 677 695 2,7 FO (Forlì) 659 627 -4,8 1.824 1.895 3,9 769 715 -7,0 MO (Modena) 1.143 1.237 8,2 3.482 3.639 4,5 2.026 1.555 -23,2 PR (Parma) 630 632 0,4 2.173 2.325 7,0 1.070 1.007 -5,9 PC (Piacenza) 453 508 12,2 1.462 1.524 4,3 660 584 -11,5 RA (Ravenna) 680 731 7,6 1.864 1.984 6,4 950 943 -0,7 RE (Reggio Emilia) 1.001 1.215 21,4 2.854 2.785 -2,4 3.455 2.595 -24,9 RN (Rimini) 480 494 3,0 1.362 1.460 7,2 577 557 -3,4 EMILIA ROMAGNA 7.206 7.713 7,0 20.777 21.527 3,6 13.149 11.421 -13,1 NORD 48.005 50.317 4,8 126.438 131.760 4,2 108.251 106.987 -1,2 AR (Arezzo) 515 482 -6,3 1.666 1.772 6,3 764 710 -7,1 FI (Firenze) 2.542 2.278 -10,4 4.137 4.028 -2,6 8.807 9.942 12,9 GR (Grosseto) 431 336 -22,0 1.116 1.122 0,5 373 343 -8,0 LI (Livorno) 491 477 -2,8 1.427 1.514 6,1 848 786 -7,3 LU (Lucca) 586 538 -8,1 1.758 1.852 5,3 1.129 1.119 -0,9 MS (Massa Carrara) 257 261 1,6 753 992 31,7 534 494 -7,5 PI (Pisa) 600 536 -10,6 1.843 1.940 5,3 1.283 1.237 -3,6 PT (Pistoia) 551 526 -4,5 1.524 1.616 6,0 753 721 -4,2 PO (Prato) 370 316 -14,5 1.121 1.062 -5,3 919 781 -15,0 SI (Siena) 541 382 -29,3 1.282 1.354 5,6 642 598 -6,8 TOSCANA 6.884 6.135 -10,9 16.627 17.251 3,8 16.052 16.732 4,2 PG (Perugia) 1.133 1.201 6,0 3.486 3.625 4,0 1.291 1.229 -4,8 TR (Terni) 336 379 12,9 1.091 1.190 9,1 382 364 -4,7 UMBRIA 1.469 1.580 7,6 4.577 4.816 5,2 1.673 1.593 -4,8 AN (Ancona) 824 765 -7,1 2.269 2.246 -1,0 925 819 -11,4 AP (Ascoli Piceno) 320 261 -18,4 868 931 7,2 392 329 -16,1 FM (Fermo) 289 260 -10,0 757 805 6,3 280 254 -9,3 MC (Macerata) 539 419 -22,2 1.422 1.436 1,0 456 483 5,9 PU (Pesaro e Urbino) 457 457 0,1 1.369 1.394 1,8 794 782 -1,5 MARCHE 2.429 2.163 -10,9 6.685 6.812 1,9 2.847 2.668 -6,3 FR (Frosinone) 763 810 6,1 2.470 2.567 3,9 693 613 -11,5 LT (Latina) 921 889 -3,5 2.803 2.902 3,5 738 706 -4,3 RI (Rieti) 286 289 1,1 819 868 6,0 260 213 -18,1 RM (Roma) 8.489 7.878 -7,2 19.376 20.745 7,1 14.652 18.425 25,7 VT (Viterbo) 626 614 -1,9 1.689 1.758 4,1 453 429 -5,3 LAZIO 11.085 10.479 -5,5 27.157 28.839 6,2 16.796 20.386 21,4 CENTRO 21.867 20.358 -6,9 55.046 57.718 4,9 37.368 41.379 10,7 AQ (L’Aquila) 577 500 -13,3 1.385 1.525 10,1 431 431 0,0 CH (Chieti) 696 748 7,5 1.813 1.822 0,5 696 737 5,9 PE (Pescara) 496 470 -5,2 1.420 1.471 3,6 523 539 3,1 TE (Teramo) 511 539 5,5 1.505 1.476 -1,9 613 589 -3,9 ABRUZZO 2.280 2.258 -0,9 6.123 6.295 2,8 2.263 2.296 1,5 CB (Campobasso) 322 282 -12,4 1.137 1.141 0,4 255 195 -23,5 IS (Isernia) 150 137 -8,6 419 474 13,2 760 100 -86,8 MOLISE 472 419 -11,2 1.556 1.616 3,8 1.015 295 -70,9 AV (Avellino) 511 583 14,2 1.847 1.967 6,5 442 358 -19,0 BN (Benevento) 368 414 12,6 1.261 1.453 15,3 300 254 -15,3 CE (Caserta) 1.336 1.349 1,0 4.551 4.594 1,0 1.154 860 -25,5 NA (Napoli) 4.277 4.157 -2,8 12.301 12.639 2,7 3.011 2.183 -27,5 SA (Salerno) 1.363 1.341 -1,6 4.973 5.313 6,8 1.193 971 -18,6 CAMPANIA 7.855 7.844 -0,1 24.933 25.966 4,1 6.100 4.627 -24,1 BA (Bari) 1.974 1.849 -6,3 6.012 5.954 -1,0 1.675 1.315 -21,5 BT (Barletta Andria Trani) 563 598 6,3 1.692 1.718 1,5 235 173 -26,4 BR (Brindisi) 621 507 -18,3 2.034 2.032 -0,1 285 249 -12,6 FG (Foggia) 790 815 3,1 3.093 3.217 4,0 437 326 -25,4 LE (Lecce) 1.384 1.362 -1,6 3.588 3.768 5,0 864 927 7,3 TA (Taranto) 860 828 -3,8 2.568 2.829 10,2 510 428 -16,1 PUGLIA 6.192 5.959 -3,8 18.987 19.516 2,8 4.006 3.419 -14,7 MT (Matera) 253 224 -11,4 907 871 -4,0 346 243 -29,8 PZ (Potenza) 515 437 -15,1 1.731 1.774 2,5 362 310 -14,3 BASILICATA 768 661 -13,9 2.638 2.644 0,2 708 553 -21,9 CZ (Catanzaro) 446 389 -12,7 1.639 1.687 2,9 523 474 -9,4 CS (Cosenza) 845 798 -5,5 3.250 3.397 4,5 773 760 -1,7 KR (Crotone) 175 143 -18,2 760 744 -2,1 160 109 -31,9 RC (Reggio Calabria) 461 486 5,5 2.462 2.479 0,7 551 518 -6,0 VV (Vibo Valentia) 176 144 -18,1 626 697 11,3 191 146 -23,5 CALABRIA 2.103 1.961 -6,7 8.737 9.003 3,0 2.198 2.007 -8,7 AG (Agrigento) 578 532 -7,9 1.767 2.011 13,8 339 290 -14,4 CL (Caltanissetta) 371 352 -5,1 1.103 1.193 8,2 193 177 -8,3 CT (Catania) 1.643 1.640 -0,2 5.669 5.912 4,3 1.202 1.297 7,9 EN (Enna) 233 175 -24,8 671 760 13,2 104 87 -16,3 ME (Messina) 907 817 -10,0 2.529 2.817 11,4 718 614 -14,5 PA (Palermo) 1.738 1.550 -10,8 5.060 5.409 6,9 1.531 1.376 -10,1 RG (Ragusa) 498 439 -11,8 1.522 1.666 9,4 477 394 -17,4 SR (Siracusa) 558 574 2,9 1.987 1.996 0,4 444 483 8,8 TP (Trapani) 621 614 -1,1 1.916 2.104 9,8 528 361 -31,6 SICILIA 7.147 6.694 -6,3 22.224 23.866 7,4 5.536 5.080 -8,2 CA (Cagliari) 789 736 -6,7 2.118 2.136 0,9 676 581 -14,0 NU (Nuoro) 360 346 -3,8 1.030 1.067 3,6 157 164 4,5 OR (Oristano) 290 247 -14,8 800 779 -2,7 113 108 -4,4 SS (Sassari) 933 841 -9,9 2.470 2.591 4,9 645 734 13,8 SU (Sud Sardegna) 438 468 6,9 1.672 1.853 10,8 327 289 -11,6 SARDEGNA 2.810 2.639 -6,1 8.090 8.426 4,2 1.918 1.876 -2,2 SUD E ISOLE 29.627 28.436 -4,0 93.288 97.334 4,3 23.744 20.154 -15,1

(Fonte: ACI)