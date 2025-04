MUSE Party 2025: Nell’era dei dinosauri

Non solo grandi rettili: anche se, nell’immaginario comune, il Mesozoico era abitato dai grandi dinosauri, come il feroce Tirannosauro, l’enorme Triceratopo o il più mansueto Brachiosauro, la storia ci insegna che non è così.

Nello stesso periodo popolavano la terra una enorme e diversificata quantità di animali e piante, tutte particolari e dalle caratteristiche specifiche.

Sabato 12 aprile dalle 14 alle 19, al MUSE Party, sarà possibile immergersi in questo lontano mondo grazie a visite guidate, laboratori, giochi e dinosauri animati. Le attività sono incluse nel biglietto di ingresso al museo, alcune sono su prenotazione su Ticketlandia.

Il programma prevede alcune attività a fruizione continua dalle 14 alle 19 mentre altre, su prenotazione, a orari fissi. Tra le prime: “Dinosauri a zampa libera”, incursioni di simpatici cuccioli di velociraptor, anchilosauro e triceratopo, a cura di Dunk Italy, oppure “Fossili che passione”, proposta per scoprire alcuni dei reperti fossili delle collezioni del museo e mettersi alla prova con dei semplici giochi.

In “I paesaggi e la flora del passato” si va alla scoperta di quali piante erano presenti nel Mesozoico e di come lo studio dei fossili e la palinologia (studio del polline) possano aiutare a ricostruire gli ambienti del passato. Grazie a “Paleo Art Attack” sarà possibile modellare, lasciare l’impronta o disegnare rettili marini, dinosauri e altri animali e piante presenti nell’era del Mesozoico.

“Pit stop al Fablab: Mesozoico digitale” permette di mettersi alla prova con la programmazione di un semplice videogioco su animali e piante del Mesozoico, mentre “Il dinosauro misterioso”, è un gioco per imparare a riconoscere i grandi rettili sulla base delle loro caratteristiche anatomiche: zampe lunghe o corte, cresta o corna, becco o zanne affilate.

Tra le attività a orario fisso, alle 14 “Evoluzione dinosauri e Dna”, visita guidata alla scoperta dell’origine della vita e dell’evoluzione dai primi organismi fino all’essere umano, per scoprire di più sulle estinzioni di massa, sui dinosauri e sui rettili marini. Alle 16, “Dino & Sauro sulle orme dei dinosauri”, visita animata in compagnia di un/a paleontologo/a, attraverso la quale capire come le/gli esperte/i riscostruiscono l’aspetto originario e ipotizzano le abitudini di vita dei grandi rettili che popolavano il nostro pianeta.

Alle 15 e alle 17, “Raptor show”: cosa ci fa un velociraptor di 4 metri come quello dei film in museo? È alla ricerca del suo piccolo! Riuscirà un addestratore a calmare il grande rettile riunendolo al suo cucciolo? Performance a cura di Dunk Italy.

Alle 14.30, alle 15.40 e alle 17.40, “Un’era in un pugno di sabbia”, performance a cura della sand artist Nadia Ischia per DOC SERVIZI. I disegni nella sabbia sono effimeri, al contrario dei fossili che sono indelebili tracce di paesaggi e di organismi.

Alle 15.30 e alle 17.30, “Paleodetective”, attività che utilizza il tatto per esaminare un reperto fossile a occhi bendati, provando a formulare un’ipotesi da confrontare con le conclusioni di studiose e studiosi. Chi avrà ragione?

Alle 15.30, 16.30 e 17.30, infine, “Mini-mondi preistorici”. esperienza sensoriale e immersiva attraverso il gioco di immaginazione e di creazione di habitat e storie tutte da scoprire. A cura di Cooperativa Bellesini.