MUSE. “Talk Biodiversi. Dialoghi sulla natura”: l’ultimo appuntamento mercoledì 14 maggio

Topi, arvicoli e altri piccoli roditori… l’ultimo appuntamento con i “Talk biodiversi” al MUSE è dedicato ai micro-mammiferi, specie poco considerate ma che, grazie alle nuove tecnologie a disposizione, sono oggi riscoperte e studiate per quanto riguarda la biologia, le interazioni a livello di comunità e dal punto di vista inedito della personalità.

Mercoledì 14 maggio alle 20.45, l’appuntamento è con Alessio Mortelliti, professore associato in Ecologia, Università di Trieste, dipartimento di Scienze della Vita, e Maria Chiara Deflorian, Ufficio ricerca e collezioni museali, MUSE. Modera Elisabetta Filosi, MUSE.

Nel corso dell’incontro, aperto a tutte le persone interessate e a ingresso libero, si parlerà di animali poco conosciuti al grande pubblico, spesso mal visti o semplicemente ignorati, i micromammiferi, abbondanti abitanti dei boschi e non solo. Insolito il punto di vista con il quale verranno presentati, ossia quello della personalità; un aspetto spesso non considerato quando si pensa ad animali molto diversi da noi.

In merito è intervenuta direttamente la moderatrice dell’incontro, Elisabetta Filosi, affermando: “Ne abbiamo sentito parlare spesso in riferimento agli orsi. Orsi confidenti, più inclini ad avere contatto con gli ambienti antropizzati, oppure orsi schivi che non hanno mai avuto contatto con l’essere umano. Ci viene spontaneo pensare che i primati non umani abbiano personalità differenti, ma difficilmente riferiamo ad un topo o a un’arvicola termini come “coraggioso”, “timido” o “curioso”.

Invece, dagli studi portati avanti da Alessio Mortelliti, Professore associato in Ecologia presso l’Università degli studi di Trieste, e dal suo gruppo di lavoro emerge che i micromammiferi hanno spiccate personalità e queste unicità, i loro comportamenti e le loro decisioni possono avere significative ripercussioni su un intero ecosistema, plasmandolo e permettendone la sopravvivenza.

Una parte dell’incontro si focalizzerà su come le pressioni antropiche e la gestione delle foreste influenzino i comportamenti di questi animali e come, ancora una volta, la tecnologia venga a supporto dell’impegno per la loro conservazione.

Con Maria Chiara Deflorian, responsabile delle collezioni museali si scoprirà la ricchissima collezione di micromammiferi del MUSE, se ne comprenderà l’importanza storica e il legame con le ricerche presenti e future.

(Fonte: MUSE)