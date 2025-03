“Talk biodiversi”. Quando i superpoteri non bastano: la conservazione dei pipistrelli tra ricerca e divulgazione 

Con Adriano Martinoli, professore ordinario di zoologia presso l’Università degli Studi dell’Insubria, e Claudio Torboli, naturalista Albatros srl. Modera Chiara Fedrigotti, MUSE.

Sono tra i mammiferi più numerosi e diversificati, ma anche tra i più minacciati a causa dell’impatto delle azioni umane.

I pipistrelli, animali dotati di raffinati adattamenti evolutivi, saranno i protagonisti mercoledì 2 aprile alle 20.45 al MUSE del terzo incontro di “Talk biodiversi”.

Attraverso le parole di due ricercatori, Adriano Martinoli e Claudio Torboli, la serata offrirà una panoramica a scala nazionale e locale sul delicato mondo dei pipistrelli per imparare a convivere con loro e collaborare alla loro salvaguardia.

Piccoli, elusivi, dalle abitudini notturne, i pipistrelli sono un gruppo di specie per larga parte ancora avvolto nel mistero. A livello trentino, ci sono 27 specie note di pipistrelli su un totale di 34 specie segnalate per l’Italia

Il futuro di queste specie desta però qualche preoccupazione: il 70% delle specie italiane è infatti considerata a rischio di estinzione. Le ragioni di questo declino dipendono da diversi fattori: la persecuzione diretta, la distruzione dei siti rifugio che i pipistrelli utilizzano sia come riparo per il periodo invernale che come luoghi di riproduzione e il degrado dei loro ambienti di caccia (anche in relazione all’utilizzo di fitofarmaci e alla diminuzione degli insetti).

Gli habitat frequentati da questi animali sono i più disparati, comprendendo sia strutture antropiche come chiese, edifici privati, castelli, residuati bellici, sia contesti più naturali come ambienti forestali o di grotta.

In Trentino sono monitorati gli andamenti numerici di circa una sessantina di colonie riproduttive, che in diversi casi superano il centinaio di individui.

Tra i più recenti interventi di conservazione avviati in provincia di Trento si ricordano le azioni previste dal progetto LIFE NatConnect2030, coordinato localmente dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della PAT, che interesseranno due importanti siti di riproduzione dei pipistrelli (qui maggiori info sul progetto: https://www.provincia.tn.it/News/Approfondimenti/I-lavori-in-corso-I-CHIROTTERI).

Attivo da qualche anno anche lo Sportello SOS Pipistrelli (qui il link: Benvenuto allo Sportello Pipistrelli Trentino), un servizio di assistenza per chi desidera segnalare la presenza di colonie o ricevere informazioni su pipistrelli. Altrettanto importanti sono le iniziative di Citizen Science promosse dal MUSE in collaborazione con Albatros srl, che ormai da alcuni anni coinvolgono gruppi di volontarie/i nel conteggio delle colonie e nel controllo di potenziali siti rifugio.

In merito è intervenuta direttamente, Chiara Fedrigotti, ecologa MUSE e referente per i progetti di Citizen Science del museo, specificando: “La serata sarà una bella opportunità per conoscere più da vicino gli aspetti più peculiari dell’ecologia, biologia ed evoluzione di questi animali, scoprendone abitudini ed esigenze, che in molti casi sono sconosciute ai più. Cercheremo anche di sfatare qualche mito rispetto alla cattiva fama che spesso li accompagna e di fornire al pubblico indicazioni e suggerimenti su come contribuire alla loro tutela“.

I PROSSIMI “TALK BIODIVERSI”

Mercoledì 14 maggio, “Dai Macro ai micro-mammiferi: segreti e i perché di studi e ricerche sulle Alpi”.

Dopo diversi anni in cui l’attenzione è stata rivolta prevalentemente ai grandi mammiferi (ungulati, grandi carnivori), la disponibilità di nuove tecnologie ha permesso di riscoprire il valore della ricerca sui micro-mammiferi, consentendo di approfondire aspetti inediti legati alla biologia delle specie, alle interazioni esistenti a livello di comunità. Con Alessio Mortelliti, professore associato in Ecologia, Università di Trieste, dipartimento di Scienze della Vita e Maria Chiara Deflorian, Ufficio ricerca e collezioni museali, MUSE. Modera: Elisabetta Filosi, MUSE.