Ferrata chiusa, ma continuano a percorrerla: 12 escursionisti soccorsi in Val di Fassa

La Ferrata delle Scalette, in Val di Fassa, è ancora chiusa. Eppure nelle ultime settimane il Soccorso Alpino è dovuto intervenire due volte per aiutare complessivamente dodici escursionisti entrati nell’area nonostante l’ordinanza in vigore.

A richiamare l’attenzione sul problema è il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che invita chi frequenta la montagna a rispettare le prescrizioni esistenti. Un appello particolarmente importante dopo la recente riapertura di alcuni sentieri diretti ai rifugi Vajolet e Antermoia: una circostanza che non riguarda però il sentiero SAT E583 della Ferrata delle Scalette.

Quel percorso rimane infatti chiuso dal luglio 2024.

Il 23 luglio di due anni fa un importante distacco dal Gruppo del Larsec, tra la Pala di Mesdì e il Gran Cront, aveva investito una parte del sentiero che collega la conca del Gardeccia all’attacco della ferrata. Oltre al materiale caduto, nell’area erano stati individuati altri massi instabili.

Da qui l’ordinanza di chiusura emanata dal sindaco di Sèn Jan di Fassa, che risulta tuttora in vigore.

Il divieto, però, non ha impedito nuovi accessi.

Il 13 luglio il Soccorso Alpino ha ricevuto la richiesta di aiuto di due ragazzi che, dopo essere partiti dal rifugio Antermoia, non erano più in grado di proseguire. Uno dei due aveva inoltre riportato lievi contusioni a un ginocchio.

I due escursionisti si trovavano a circa 1.930 metri di quota, all’interno di un canalone instabile lungo il percorso che dalle Scalette conduce verso Gardeccia. Quattro operatori della Stazione Centro Fassa li hanno raggiunti via terra.

Un secondo intervento si è reso necessario il 31 luglio, quando dieci persone sono rimaste bloccate sulla ferrata a causa del maltempo. Nessuna presentava condizioni sanitarie urgenti, ma per raggiungere il gruppo sono dovuti intervenire via terra sei soccorritori.

Il Soccorso Alpino torna quindi a chiedere il rispetto dell’ordinanza: entrare in un’area chiusa non significa mettere a rischio soltanto la propria sicurezza, ma può esporre al pericolo anche gli operatori chiamati a intervenire.

La riapertura di altri percorsi della zona non deve quindi trarre in inganno: la Ferrata delle Scalette resta chiusa e il divieto è ancora in vigore.