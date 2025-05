Il cardinale Robert Sarah a Trento: “Dio esiste?” al centro dell’incontro del 31 maggio

Appuntamento con una delle voci più autorevoli del cattolicesimo mondiale. Il porporato guineano Robert Sarah presenterà il suo ultimo libro al Collegio Arcivescovile, su invito del Movimento per la Vita.

Il cardinale africano Robert Sarah, una delle figure più influenti del panorama cattolico internazionale, sarà a Trento il prossimo venerdì 31 maggio alle ore 17.30, ospite del Collegio Arcivescovile, per un incontro pubblico promosso dal Movimento Trentino per la Vita. L’occasione è la presentazione del suo ultimo libro, “Dio esiste?”, edito da Cantagalli, un’opera che invita a riflettere sulle grandi domande dell’esistenza e della fede nell’epoca contemporanea.

Nato in Guinea in una modesta casa di mattoni e paglia, in un Paese a maggioranza musulmana, Sarah è diventato vescovo a soli 33 anni, il più giovane al mondo, chiamato a succedere a monsignor Raymond Tchidimbo, imprigionato e torturato dal regime del dittatore comunista Sékou Touré. La sua è una storia di coraggio e fede incrollabile: non ha esitato a sfidare le dittature africane, opponendosi prima a Touré e poi alla giunta militare di Lansana Conté, mettendo più volte a rischio la propria vita per difendere il suo popolo.

Nel 2001 è stato chiamato a Roma da Giovanni Paolo II, iniziando una lunga collaborazione con tre papi: da Wojtyła a Benedetto XVI, fino a Papa Francesco. Nel corso della sua missione ha ricoperto incarichi di grande rilievo, occupandosi di evangelizzazione, carità internazionale e liturgia. A renderlo noto anche al grande pubblico sono stati i suoi saggi spirituali e teologici, tradotti in numerose lingue, in cui affronta temi come la crisi della fede, la liturgia e il destino dell’uomo moderno. Tra i più famosi libri Dio o niente, La forza del silenzio e Si fa sera e il giorno ormai volge al declino

L’incontro di Trento è aperto a tutti, con partecipazione libera.