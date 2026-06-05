Acconto Imis 2026: ultimi giorni per il pagamento

Ultimi giorni per il pagamento dell’acconto Imis 2026, in scadenza martedì 16 giugno.

Con la nuova procedura digitale i documenti non vengono più inviati tramite posta o email, ma sono disponibili online accedendo all’area personale del sito del Comune di Trento. I prospetti di calcolo sono precompilati e consultabili dai contribuenti titolari di immobili soggetti all’imposta, che non è dovuta per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle che appartengono alle categorie catastali di lusso.

I cittadini in possesso di Spid o Carta d’identità elettronica (Cie) possono accedere all’area personale sul sito del Comune cliccando in alto a destra, autenticarsi e consultare la nota informativa con il modello F24 per il pagamento.

Sono quasi 30 mila – oltre il 51% del totale – i contribuenti che hanno ricevuto una notifica sull’app Io, l’applicazione ufficiale dei servizi digitali della Pubblica amministrazione, contenente il link diretto alla nota informativa. Sono inoltre più di 8 mila i contribuenti titolari di un domicilio digitale che hanno ricevuto l’informativa tramite Pec (posta elettronica certificata).

Chi non dispone di strumenti digitali, incontra difficoltà nell’utilizzo dei servizi online oppure non può gestire personalmente le proprie pratiche fiscali può delegare una persona di fiducia per ottenere il prospetto di calcolo Imis.

È sufficiente compilare e firmare il modulo di delega disponibile sul sito del Comune e consegnarlo al delegato insieme alla copia del proprio documento di identità. Il delegato, se in possesso di Spid o Cie, può ottenere il prospetto online – allegando modulo e documento – oppure recandosi di persona all’Urp di via Manci per ritirare la stampa. La delega rimane valida fino a eventuale revoca. Ad oggi sono più di 470 le deleghe presentate in modalità digitale e più di 250 in forma cartacea.

Supporto all’Urp per chi non dispone di strumenti digitali

Per i cittadini che non dispongono di identità digitale o di strumenti informatici resta attivo il servizio di assistenza dello sportello Punto digitale facile dell’Ufficio relazioni con il pubblico, con accesso da via Manci/via Belenzani, inserito nella rete degli sportelli della Provincia autonoma di Trento finanziati dal Pnrr. In vista del termine per il pagamento dell’acconto Imis, fissato per il 16 giugno, l’Urp (che risponde al numero di telefono 0461 884453) è stato potenziato sia negli spazi che nel personale per garantire supporto ai cittadini riguardo alle procedure digitali. Recandosi allo sportello fisico ampliato in via Manci (di fronte alla sede principale dell’Urp) è possibile ricevere assistenza per l’attivazione dell’identità digitale Spid e Cie, nonché richiedere la stampa del prospetto di calcolo. Ad oggi sono stati stampati più di 800 prospetti.

Casi particolari

Per gli stranieri, i cittadini Aire (italiani residenti all’estero) o i minori è possibile richiedere il prospetto direttamente all’ufficio Imposte scrivendo alla casella certificata tributi@pec.comune.trento.it o telefonando al numero 0461 884575.

Informazioni

All’ufficio Imposte ci si può rivolgere per chiarimenti relativi al contenuto del prospetto o per informazioni sulle modalità di pagamento. Tutte le informazioni relative all’Imis sono descritte in modo dettagliato nella guida dedicata, disponibile in evidenza sulla homepage del sito del Comune.