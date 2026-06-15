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Domani ultimo giorno per pagare l’acconto Imis 2026

Di Redazione
Banconote e monete in euro
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Scade domani, martedì 16 giugno il termine per il pagamento dell’acconto Imis 2026.

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, l’appuntamento con l’acconto è ormai alle porte: ecco tutto quello che serve sapere per mettersi in regola ed evitare sanzioni.

Con la nuova procedura digitale, i prospetti di calcolo non vengono più inviati tramite posta o e-mail, ma sono disponibili esclusivamente online, accedendo all’area personale del sito del Comune di Trento. I documenti, già precompilati, sono consultabili dai contribuenti titolari di immobili soggetti all’imposta, che non è dovuta per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie di lusso.          

I cittadini in possesso di Spid o Carta d’identità elettronica (Cie) possono accedere all’area personale del sito internet del Comune di Trento, autenticarsi e visualizzare la nota informativa con il modello F24 necessario per il pagamento.

Per i contribuenti privi di identità digitale o strumenti informatici è attivo il Punto Digitale Facile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, che offre supporto per l’attivazione di Spid o Cie e, se necessario, stampa il prospetto di calcolo. L’Urp che risponde al numero di telefono 0461 884453 è aperto lunedì, martedì, mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, giovedì fino alle 18 e venerdì dalle 9 alle 12.30.       
Per chiarimenti sul contenuto del prospetto o sulle modalità di pagamento è possibile rivolgersi all’ufficio Imposte. Una guida completa all’Imis è disponibile sulla homepage del sito del Comune.

(Fonte: Comune di Trento)

Redazione
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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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