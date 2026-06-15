Domani ultimo giorno per pagare l’acconto Imis 2026

Scade domani, martedì 16 giugno il termine per il pagamento dell’acconto Imis 2026.

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, l’appuntamento con l’acconto è ormai alle porte: ecco tutto quello che serve sapere per mettersi in regola ed evitare sanzioni.

Con la nuova procedura digitale, i prospetti di calcolo non vengono più inviati tramite posta o e-mail, ma sono disponibili esclusivamente online, accedendo all’area personale del sito del Comune di Trento. I documenti, già precompilati, sono consultabili dai contribuenti titolari di immobili soggetti all’imposta, che non è dovuta per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie di lusso.

I cittadini in possesso di Spid o Carta d’identità elettronica (Cie) possono accedere all’area personale del sito internet del Comune di Trento, autenticarsi e visualizzare la nota informativa con il modello F24 necessario per il pagamento.

Per i contribuenti privi di identità digitale o strumenti informatici è attivo il Punto Digitale Facile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, che offre supporto per l’attivazione di Spid o Cie e, se necessario, stampa il prospetto di calcolo. L’Urp che risponde al numero di telefono 0461 884453 è aperto lunedì, martedì, mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, giovedì fino alle 18 e venerdì dalle 9 alle 12.30.

Per chiarimenti sul contenuto del prospetto o sulle modalità di pagamento è possibile rivolgersi all’ufficio Imposte. Una guida completa all’Imis è disponibile sulla homepage del sito del Comune.

(Fonte: Comune di Trento)