Ritiro estivo SSC Napoli 2025: dal 17 luglio i campioni d’Italia tornano a Dimaro Folgarida

Il Napoli sceglie ancora una volta il Trentino per preparare la nuova stagione calcistica. Dopo una stagione trionfale culminata con la vittoria del campionato italiano, i neocampioni d’Italia torneranno a Dimaro Folgarida per il ritiro estivo 2025, in programma dal 17 al 27 luglio. La presentazione ufficiale, così come riportato nel comunicato stampa della Provincia Autonoma di Trento, si è svolta oggi a Palazzo Petrucci, a Napoli, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, e delle istituzioni locali.

“C’è grande entusiasmo per il ritorno del Napoli in Val di Sole – ha dichiarato Fugatti –. Dimaro è da anni la casa estiva degli azzurri e il legame con il Trentino è ormai consolidato. Ringraziamo la società partenopea per questa fiducia che si rinnova”.

Un ritiro tra sport, turismo e spettacolo

Il ritiro di Dimaro Folgarida, giunto alla quattordicesima edizione, rappresenta uno degli appuntamenti sportivi e turistici più attesi dell’estate italiana. La località trentina si sta preparando ad accogliere migliaia di tifosi provenienti da ogni angolo d’Italia, con una proposta pensata anche per le famiglie e gli appassionati: oltre agli allenamenti a porte aperte e alle due amichevoli in programma, saranno organizzate serate-evento nel centro del paese e proiezioni cinematografiche ogni sera, per vivere l’atmosfera azzurra anche fuori dal campo.

Presenze illustri e sinergie tra territori

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre a Fugatti e De Laurentiis, sono intervenuti anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, il sindaco di Dimaro Folgarida Marco Panciera e il presidente dell’APT Val di Sole Luciano Rizzi. Dopo la tappa trentina, la preparazione proseguirà dal 30 luglio al 14 agosto a Castel di Sangro, confermando la sinergia tra Trentino e Abruzzo nella valorizzazione del turismo sportivo.