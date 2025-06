Euro NCAP: sistemi di guida assistita sotto esame

Le tecnologie di cui sono dotati i veicoli odierni possono essere di grande aiuto all’automobilista in tema di sicurezza attraverso l’utilizzo di sensori e telecamere per rilevare potenziali pericoli, avvisare il conducente e adottare automaticamente azioni correttive.

Tra le 9 auto esaminate Kia EV3, Porsche Macan, Renault 5 e Toyota bZ4X hanno ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione Euro NCAP ‘Assisted Driving Grading’, progettata per valutare il livello di sicurezza con cui i produttori di veicoli implementano i sistemi parzialmente automatizzati. Tutti e quattro i veicoli hanno ottenuto la valutazione “Molto buono”.

Tesla Model S, Volvo EX30 e MG ZS, hanno ricevuto una valutazione “Moderato”, mentre tra questi due gruppi di vetture si collocano MAZDA CX-80 e XPENG G9, che hanno ottenuto, entrambe, una valutazione “Buono” per la Guida Assistita.

Bene il sistema “InnoDrive con mantenimento attivo della corsia” della Porsche Macan, 85% per la Competenza nell’Assistenza e 92% per il Supporto alla Sicurezza. La Kia EV3 e la Toyota bZ4X, entrambi SUV elettrici, si sono dimostrate altrettanto competenti e intuitive, così come il pacchetto “Active Driver Assist” della Renault 5.

I sistemi di Guida Assistita, tra l’altro, consentono di mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che li precedono e di tenere il centro della propria corsia, sono in grado di regolare la velocità del veicolo in base al limite imposto ed evitare o attenuare gli urti.

Per valutare in modo indipendente l’efficacia di questi sistemi, gli esperti di Euro NCAP hanno esaminato la tecnologia di sicurezza dei veicoli in base a una serie di criteri, che rientrano in due categorie: Competenza nell’Assistenza e Supporto alla Sicurezza.

La Competenza nell’Assistenza esamina la chiarezza delle informazioni, compresi i limiti di capacità, gli avvisi di stato, il monitoraggio del conducente (mantenendo le mani sul volante). Gli altri componenti chiave sono il rilevamento dei limiti di velocità e le prestazioni del cruise control adattivo.

Il Supporto alla Sicurezza, invece, valuta la capacità del sistema di una vettura di evitare una collisione in presenza di altri veicoli, motociclisti, ciclisti e pedoni, le reazioni intraprese quando un sensore o una telecamera si bloccano e il modo in cui l’auto rallenta fino a fermarsi in sicurezza nel caso il conducente non rispondesse.

In merito è intervenuto direttamente Luigi Di Matteo, Coordinatore Centrale Area Professionale Tecnica ACI, specificando: “In tema di Guida Assistita è necessario che l’automobilista conosca il corretto funzionamento del sistema e sia consapevole dei suoi limiti. I test di Euro NCAP su queste nove vetture hanno rivelato le differenze nell’efficacia con cui i sistemi supportano questi elementi chiave. Fornire informazioni corrette è sempre fondamentale”.

Valutazioni dei test di Guida Assistita Euro NCAP 2025

Modello Valutazione Competenza nell’Assistenza Supporto alla Sicurezza Kia EV3 Molto buono 74% 88% MAZDA CX-80 Buono 62% 79% MG ZS Moderato 65% 62% Porsche Macan Molto buono 85% 92% Renault 5 Molto buono 73% 92% Tesla Model S Moderato 30% 94% Toyota bZ4X Molto buono 83% 89% Volvo EX30 Moderato 62% 72% XPENG G9 Buono 71% 71%