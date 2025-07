Codici. Esaurimento delle risorse: sfida globale che richiede azione immediata

Il crescente consumo di risorse naturali sta raggiungendo livelli critici a livello mondiale. Una situazione allarmante, che richiede un’azione immediata

Il crescente consumo di risorse naturali sta raggiungendo livelli critici a livello mondiale. Una situazione allarmante, che richiede un’azione immediata e su cui l’associazione Codici, attraverso una nota, ha voluto invitare i consumatori ad una riflessione concreta, ovvero volta anche ad adottare buone pratiche.

L’esaurimento delle risorse, specifica l’associazione, riguarda molteplici settori: dalle materie prime per l’industria tecnologica ai combustibili fossili, dall’acqua potabile alle terre arabili.

L’Associazione Codici ha voluto sottolineare come questo fenomeno non sia solo una questione ambientale, ma rappresenti anche una seria minaccia per la stabilità economica e sociale globale.

Da qui l’appello che l’associazione rivolge ai cittadini.

Per Codici, ognuno può contribuire significativamente alla conservazione delle risorse attraverso scelte quotidiane consapevoli. In primis dall’acqua: solo il 2,5% dell’acqua del pianeta è dolce ed oltre 2 miliardi di persone vivono in aree con scarsità di acqua. Cosa fare? Si può ridurre il consumo di prodotti ad alta impronta idrica come il cotone nuovo. Una sola maglietta equivale a 2.700 litri di acqua.

Successivamente l’associazione è passata alle terre coltivabili. Il 33% dei terreni agricoli nel mondo è degradato a causa di coltivazioni intensive, pesticidi e deforestazione. Cosa fare? Acquistare prodotti locali e di stagione, meglio se da agricoltura rigenerativa.

Infine, i combustibili fossili. Gran parte delle riserve mondiali sarà esaurita entro i prossimi 50 anni. Il 75% delle emissioni globali proviene ancora da fonti fossili. Cosa fare? Passare ad un fornitore di energia 100% rinnovabile è un aiuto per l’ambiente.

La transizione verso un modello di consumo sostenibile, per l’associazione, richiede l’impegno di tutti: cittadini, aziende e istituzioni. Piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane, moltiplicati per milioni di persone, possono generare un impatto significativo sulla conservazione delle risorse del pianeta. L’adozione di questi comportamenti non solo contribuisce alla tutela ambientale, ma spesso si traduce anche in vantaggi economici per le famiglie, attraverso la riduzione di costi energetici ed acquisti superflui, tema su cui Codici è impegnata in un’attività di sensibilizzazione.

L’esaurimento delle risorse, conclude Codici, non è un problema del futuro, ma una realtà presente che richiede un’azione immediata. Ogni scelta di consumo rappresenta un’opportunità per invertire questa tendenza e costruire un futuro più sostenibile per le prossime generazioni. Il cambiamento inizia dalle scelte quotidiane. Agire oggi, evidenzia l’associazione Codici, significa garantire un domani migliore.