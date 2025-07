Inchiesta urbanistica Milano. Ricciardi: “Serve una Milano diversa, non quella fatta su misura per i finanzieri”

A dichiararlo è stato l’On. Riccardo Ricciardi, intervenuto su Radio Cusano Campus, sull’inchiesta urbanistica che coinvolge Milano, evidenziando l’esclusione sociale e chiedendo al PD una svolta politica.

“Dell’inchiesta giudiziaria a noi interessa meno di zero. Chi vuole trasformarla in uno scontro tra politica e magistratura sbaglia: a noi interessa che cos’è Milano oggi. Questa inchiesta ha fatto emergere una visione della città che era evidente: una città cresciuta per i ricchi, in cui la classe media viene sbattuta fuori da Milano. Un operaio può permettersi 25 metri quadrati di casa. Questa inchiesta ha fatto aprire gli occhi di fronte a una situazione evidente da anni perchè Sala era un City Manager”.

Proseguendo nel suo intervento, Ricciardi ha poi ulteriormente specificato: “Ora ci sono persone in una situazione disperata, questa è stata un’operazione finanziaria colossale”.

Infine, concludendo il suo intervento, l’Onorevole ha aggiunto: “Il Pd? deve fare una sua valutazione su Sala, una forza che si vuole costruire insieme a noi deve pensare a una città diversa perché è sicuramente in contrasto alla visione di Sala della città. Una visione di Milano come quella di Sala, fatta su misura per i finanzieri, non può coincidere con tematiche Salario Minimo, sanità pubblica, tutela del lavoro.”