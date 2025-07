Agosto. Le cause di separazione, divorzio e mantenimento dei figli vengono sospese. Giustizia o tortura?

Sospensione feriale dei termini", è un’espressione comunemente utilizzata per indicare che dal 01 al 31 Agosto di ogni anno per moltissime materie, le eccezioni sono pochissime, non si terranno udienze.

Le cause che riguardano la materia famiglia sono sempre estremamente delicate.

Spesso la questione più spigolosa è legata al contributo al mantenimento che in alcuni casi manca totalmente o ancora ci possono essere situazioni che recano, pur non configurando un reato, un grave pregiudizio per i minori.

Come si concilia la forte esigenza di tutela con la sospensione feriale dei termini?

A seguito della riforma Cartabia, che ha riscritto tutte le norme in materia di famiglia, sembrava che questi procedimenti non si sospendessero nel mese di Agosto, ma la legge sulla sospensione (742/1969) non lo prevede.

In merito è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza SS UU n. 12946 del 13 Maggio 2024 che ha chiarito «Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia (art. 92 Ord. Giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti».

In buona sostanza per evitare che la causa venga sospesa è necessario che il Tribunale riconosca che la situazione rappresentata riveste i caratteri d’urgenza!

E intanto, per le ferie dei giudici, figli e genitori separandi dovranno ancora aspettare per un po’ di certezze e serenità. Giustizia o tortura?

Sara Astorino, legale, consulente Aduc