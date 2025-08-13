E’ vero che ci sarà una serie Netflix in stile ”The Crown” sulla monarchia spagnola e Juan Carlos I?

Ci si domanda se è vero che ci sarà una serie Netflix in stile ”The Crown” sulla monarchia spagnola e Juan Carlos I e secondo quanto riportato da The Objective, la nota piattaforma streaming starebbe trattando la produzione di una serie di finzione sulla vita di Juan Carlos I, con un budget vicino ai venti milioni di euro. Una narrazione in stile The Crown, con attori e ricostruzioni spettacolari, pronta a raccontare i momenti più iconici — e controversi — del regno: dalla Transizione spagnola sino alla fine del suo regno con l’abdicazione a favore di suo figlio, l’attuale Re Felipe VI.



L’entourage di Juan Carlos I, interpellato da ¡Hola!, ha però smentito “categoricamente” qualsiasi accordo con Netflix, ribadendo che il re emerito racconterà la sua storia solo nel libro Reconciliación, in uscita il 12 novembre 2025. Da parte della piattaforma di streaming e della Casa Reale, per ora, nessun commento ufficiale.

Va ricordato, tuttavia, che nel 2023 è già stato realizzato un documentario dedicato al sovrano, Juan Carlos: Downfall of the King, che ripercorre in chiave giornalistica i momenti salienti e gli scandali del suo regno. Si tratta di un’opera indipendente, non prodotta da Netflix, e lontana dallo stile romanzato di una serie come The Crown.

Eppure, l’idea di una simile produzione non appare affatto improbabile. Dopo il successo planetario di The Crown e il rinnovato interesse del pubblico per le grandi storie dinastiche, la monarchia spagnola rappresenta un materiale narrativo di prim’ordine: un monarca che ha incarnato il passaggio alla democrazia e, al tempo stesso, è stato travolto da scandali capaci di far tremare la Corona. Un intreccio di storia, politica e vita privata che sembra fatto apposta per il piccolo schermo. Non solo ciò: la monarchia spagnola con tutte le sue vicende merita un adattamento televisivo per permettere anche a coloro che non sono spagnoli di capire l’importanza di una delle ultime grandi monarchie presenti in Europa.



Per ora, tutto resta nel campo dei rumor. Ma la combinazione di anniversario storico, personaggio controverso e appetito globale per le saghe reali è tale che, più che domandarsi se vedremo mai una serie su Juan Carlos I, viene da chiedersi soltanto quando.