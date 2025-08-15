Alessio Coser, noto fotografo trentino, è morto

Con molto dolore diamo la notizia della morte di un giovane fotografo trentino, colonna del mondo del fotogiornalismo, collaboratore di WWF, Feltrinelli e Uni-Trento. Il mondo del giornalismo e della cultura trentino in lutto per questo ragazzo che è stato colpito da una malattia rapida e mortale.

Alessio Coser era un fotografo professionista, foto-giornalista iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2009 è stato collaboratore de l’Adige. Aveva 58 anni e spesso con le sue fotocronache ha raccontato i più terribili incidenti, senza che servisse aggiungere parola.

Ma oltre alla cronaca ha anche descritto con i suoi obiettivi momenti di sport, di spettacolo, di moda, di arte e di intrattenimento, mettendo sempre sapientemente il taglio della notizia, senza deformarne la natura.

Per questo è un giorno triste, poiché ci troviamo senza la sua bravura e senza la sua presenza ormai stabile agli eventi più importanti del Trentino. Il cordoglio è espresso dalla redazione alla famiglia di Alessio Coser, cui si porgono le sincere condoglianze.

La redazione

Fotocredit: L’Adige