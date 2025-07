La malattia e il concerto d’addio: è morto Ozzy Osbourne, leggenda del rock

Ozzy Osbourne, noto come il “Principe delle Tenebre” e frontman dei Black Sabbath, è venuto a mancare questa mattina, assistito dai suoi cari. La famiglia ha diffuso un comunicato chiedendo rispetto per la loro privacy

Nato John Michael Osbourne a Birmingham l’3 dicembre 1948, ebbe un’infanzia difficile, contrassegnata da povertà e traumi personali . Nel 1968 fondò i Black Sabbath – con Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward – definendo con la loro musica il heavy metal moderno con capolavori come Black Sabbath (1970) e Paranoid (1971)

Dopo l’espulsione dalla band nel 1979 a causa dei problemi legati alla dipendenza, iniziò una carriera solista straripante di successi: Blizzard of Ozz, Crazy Train, No More Tears e altri brani diventati inni rock . Fu inserito nella Rock & Roll Hall of Fame due volte: con i Sabbath (2006) e come solista (2024).

Nel 2002, Ozzy divenne popolare anche fuori dalla musica grazie al reality show The Osbournes, che mostrò il lato umano (e disfunzionale) della famiglia Osbourne, conquistando una nuova generazione di fan.

Nel 2019 gli fu diagnosticata una forma di Parkinson, aggravata da una frattura alla colonna dopo una caduta. Malgrado le difficoltà nel camminare, il 5 luglio 2025 tenne un concerto di addio storico a Villa Park, Birmingham, seduto su un trono a tema pipistrello, accompagnato da leggende del rock come Metallica, Guns N’ Roses, Slayer e molti altri. Quell’evento benefico, intitolato “Back to the Beginning”, è stato un tributo emozionante alla sua carriera e alla città dove era nato.

Oltre a vendere oltre 100 milioni di dischi tra Black Sabbath e carriera solista, Ozzy ha influenzato intere generazioni di musicisti con la sua voce, i suoi testi dark e le sue performance indimenticabili – e spesso scandalose – come quando morse la testa di un pipistrello sul palco. Era sposato dal 1982 con Sharon Osbourne e lascia cinque figli e numerosi nipoti.

Il suo è stato un percorso di resilienza: dalla povertà agli scandali, dalla malattia fino al palco finale. Un’icona senza tempo che ha ridefinito il rock e il metal.