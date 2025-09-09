spot_img
martedì, Settembre 9, 2025
spot_img
HomeEVENTITrento. "Cambia musica": due appuntamenti per riflettere sul legame fra giovani e...
EVENTI

Trento. “Cambia musica”: due appuntamenti per riflettere sul legame fra giovani e linguaggi musicali

By redazione

-

0
0

“La musica è una chiave per leggere il presente dei giovani: nei suoi trend ritroviamo paure, desideri, disillusioni e speranze. Non è solo intrattenimento: è una lente che racconta come cambia la società”

A dirlo è stato il referente del Piano Giovani di Trento, Egon Angeli, che contestualmente ha spiegato: “Non è un caso che proprio in un momento di crisi globale e di crollo lento di un modello economico senza visioni alternative, molti artisti scelgano di tornare alle radici. È quello che vediamo con due uscite recenti che hanno fatto molto discutere: 60 Hz pt. 2 di DJ Shocca e Il Canzoniere Grezzo (Canerandagio) di Neffa. Due dischi che non sono nostalgia, ma memoria creativa, capaci di dare voce a un bisogno diffuso di identità”.

Su questa scia si colloca Cambia Musica, l’iniziativa del Piano Giovani di Trento che propone due momenti di riflessione sul legame tra i giovani e i linguaggi musicali. L’obiettivo è comprendere come la musica rifletta e influenzi i cambiamenti sociali e culturali contemporanei. Per questo, accanto a esperti, critici e autori affermati, saranno presenti anche giovani musicisti del territorio, con l’intento di rappresentare tutte le facce di un mondo plurale, fatto di professionisti, appassionati e nuove voci emergenti.

Il primo incontro, La trap è divisiva, è in programma giovedì 11 settembre alle 15.15 al Poplar Cult. La discussione ruoterà attorno al fenomeno della trap italiana, capace di passare dalle periferie alle classifiche mainstream. Interverranno Alberto Piccinini e Giovanni Robertini, autori di Maxi Rissa – I diari della trap, insieme al collettivo trentino Post Swag 2002. Modera la giornalista e critica musicale Marta Blumi Tripodi.

Il secondo appuntamento, Giovani e musica, è previsto per giovedì 19 settembre alle 18.30 alla Bookique. Il dialogo si concentrerà sul ruolo della musica nell’interpretazione del mondo giovanile, con gli interventi di Alessandro Limonta (Nice Shot), formatore e dj, e Lorenzo Frizzera, musicista, insegnante e gestore del Centro Musica di Trento. Modera il musicista e autore Johnny Mox. La serata proseguirà alle 20.30 con un Vinyl Dj Set a cura di Nice Shot.

Con Cambia Musica il Piano Giovani di Trento vuole offrire uno spazio di confronto aperto, dove generazioni e linguaggi diversi possano incontrarsi. Perché tra un beat e una strofa non ci sono solo mode, ma anche strumenti preziosi per leggere il presente e intuire, insieme, il futuro.

(Fonte: Comune di Trento)

Articolo precedente
Brunico. Controlli straordinari sui passi montani: 29 patenti ritirate
redazione
redazione

Related articles

Stay Connected

0FansMi piace
0FollowerSegui
0FollowerSegui
0IscrittiIscriviti
spot_img

Latest posts

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Popular Posts

Popular category

Attualità1872Politica848Cultura684Società626Editoriali539Pensieri in Libertà455Mondo346Salute e ambiente303Economia271

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by