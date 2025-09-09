Trento. “Cambia musica”: due appuntamenti per riflettere sul legame fra giovani e linguaggi musicali

“La musica è una chiave per leggere il presente dei giovani: nei suoi trend ritroviamo paure, desideri, disillusioni e speranze. Non è solo intrattenimento: è una lente che racconta come cambia la società”

A dirlo è stato il referente del Piano Giovani di Trento, Egon Angeli, che contestualmente ha spiegato: “Non è un caso che proprio in un momento di crisi globale e di crollo lento di un modello economico senza visioni alternative, molti artisti scelgano di tornare alle radici. È quello che vediamo con due uscite recenti che hanno fatto molto discutere: 60 Hz pt. 2 di DJ Shocca e Il Canzoniere Grezzo (Canerandagio) di Neffa. Due dischi che non sono nostalgia, ma memoria creativa, capaci di dare voce a un bisogno diffuso di identità”.

Su questa scia si colloca Cambia Musica, l’iniziativa del Piano Giovani di Trento che propone due momenti di riflessione sul legame tra i giovani e i linguaggi musicali. L’obiettivo è comprendere come la musica rifletta e influenzi i cambiamenti sociali e culturali contemporanei. Per questo, accanto a esperti, critici e autori affermati, saranno presenti anche giovani musicisti del territorio, con l’intento di rappresentare tutte le facce di un mondo plurale, fatto di professionisti, appassionati e nuove voci emergenti.

Il primo incontro, La trap è divisiva, è in programma giovedì 11 settembre alle 15.15 al Poplar Cult. La discussione ruoterà attorno al fenomeno della trap italiana, capace di passare dalle periferie alle classifiche mainstream. Interverranno Alberto Piccinini e Giovanni Robertini, autori di Maxi Rissa – I diari della trap, insieme al collettivo trentino Post Swag 2002. Modera la giornalista e critica musicale Marta Blumi Tripodi.

Il secondo appuntamento, Giovani e musica, è previsto per giovedì 19 settembre alle 18.30 alla Bookique. Il dialogo si concentrerà sul ruolo della musica nell’interpretazione del mondo giovanile, con gli interventi di Alessandro Limonta (Nice Shot), formatore e dj, e Lorenzo Frizzera, musicista, insegnante e gestore del Centro Musica di Trento. Modera il musicista e autore Johnny Mox. La serata proseguirà alle 20.30 con un Vinyl Dj Set a cura di Nice Shot.

Con Cambia Musica il Piano Giovani di Trento vuole offrire uno spazio di confronto aperto, dove generazioni e linguaggi diversi possano incontrarsi. Perché tra un beat e una strofa non ci sono solo mode, ma anche strumenti preziosi per leggere il presente e intuire, insieme, il futuro.

(Fonte: Comune di Trento)