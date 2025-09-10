giovedì, Settembre 11, 2025
Politica

Ucciso durante un comizio l’attivista di destra Charlie Kirk

Di redazione

-

0
0

Charlie Kirk è morto il 10 settembre 2025 dopo essere stato colpito durante un comizio all’Utah Valley University, nello Utah. Fondatore di Turning Point USA, a soli 31 anni era diventato uno dei volti più influenti del conservatorismo americano.

La notizia è stata confermata da Donald Trump con un messaggio su X: “Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha compreso meglio di lui il cuore della gioventù negli Stati Uniti. Era amato e ammirato da tutti, specialmente da me. Melania e io porgiamo le nostre condoglianze a sua moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo”.

A stretto giro è intervenuta anche la ex vicepresidente ed esponente del Partito Democratico, Kamala Harris, che ha condannato la violenza politica: “Sono profondamente turbata dalla sparatoria nello Utah. Doug e io inviamo le nostre preghiere a Charlie Kirk e alla sua famiglia. Sia chiaro: la violenza politica non ha posto in America. Condanno questo atto e dobbiamo lavorare insieme affinché non porti ad altra violenza”.

Kirk è stato colpito al collo, probabilmente da un proiettile partito da un edificio distante oltre 180 metri dal palco. Soccorso in condizioni gravissime, è deceduto poche ore dopo. L’attacco è avvenuto durante la prima tappa del tour American Comeback organizzato da TPUSA, il movimento da lui stesso fondato.

Con Turning Point USA Kirk aveva costruito un vero laboratorio di idee conservatrici. Al centro della sua azione politica vi erano la difesa assoluta della libertà di parola nei campus universitari, la battaglia contro la cancel culture e la convinzione che gli Stati Uniti dovessero restare una nazione cristiana fondata sulla famiglia e sulla fede. Celebre la sua abitudine di “staccare la spina” la domenica, spegnendo il telefono per dedicarsi esclusivamente alla moglie e alla vita comunitaria.

Molto contestato per le sue posizioni radicali, Kirk aveva però conquistato una generazione di giovani repubblicani, rendendo il suo movimento un canale privilegiato per il trumpismo.

redazione
redazione

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

