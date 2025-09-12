venerdì, Settembre 12, 2025
Esercito a Trento, la Lega rivendica la vittoria: «Il centrosinistra arriva con anni di ritardo»

La decisione di impiegare l’Esercito a Trento nelle aree più sensibili della città – così viene salutata dalla Lega Trentino come una vittoria politica, frutto di anni di battaglie consiliari. «La nostra tenacia ha prevalso», afferma il segretario della sezione di Trento, Devid Moranduzzo, sottolineando come il centrosinistra e il sindaco Franco Ianeselli abbiano ceduto solo dopo un lungo percorso fatto di resistenze e divisioni interne.

Moranduzzo ricorda come tra il 2015 e il 2018 la Lega abbia presentato tre documenti in Consiglio comunale per chiedere l’attivazione dell’operazione Strade Sicure nelle zone più a rischio della città. «Le prime due volte – spiega – la proposta fu bocciata per motivi ideologici. Solo al terzo tentativo ottenne il via libera, ma con la forte opposizione del Partito Democratico. Una spaccatura che mise in luce le profonde divisioni della maggioranza».

Sulla stessa linea l’intervento di Gianni Festini Brosa, oggi consigliere circoscrizionale e in passato in aula a Palazzo Thun: «Allora la nostra proposta fu respinta due volte e approvata al terzo tentativo, senza però seguito. La storia ci ha dato ragione. Se avessero agito subito, la città avrebbe potuto godere di maggiore sicurezza già da anni. Questo ritardo ha avuto un costo pagato direttamente dalla comunità».

Secondo la Lega, l’arrivo dei militari rappresenta una tutela in più per residenti e commercianti che da tempo vivono con la paura di subire aggressioni o episodi di criminalità. «In quelle aree – prosegue la nota – esiste un forte disagio, ma non per colpa di chi ci abita o lavora. Ringraziamo il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per aver approvato un progetto che speriamo possa essere duraturo e non limitato nel tempo».

La chiusura è netta: «Questa è una vittoria per i cittadini. L’obiettivo è che l’impiego dell’Esercito a Trento non sia una misura emergenziale, ma un presidio stabile di sicurezza».

