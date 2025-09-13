AirPods, Live Translation e l’assurdo blocco UE: il continente delle lingue lasciato fuori dalla porta

In un continente che parla 24 lingue ufficiali, la tecnologia che prometteva di abbattere i muri si ferma prima del portone. Live Translation arriva sugli AirPods… ma non nell’UE. Non per un capriccio tecnico, non per un bug dell’auricolare: per regole, per interoperabilità, per quell’alfabeto della modernità che si chiama Digital Markets Act.

È Apple stessa a dirlo: se sei fisicamente nell’Unione Europea e il tuo ID Apple è impostato su un Paese UE, la funzione non parte. Punto.

C’è una scena quasi cinematografica. Immagina una stazione: arrivi, infili gli AirPods, tocco e parlo. Di fronte a te una persona che non condivide la tua lingua. La frase si traduce al volo, la barriera si scioglie, la conversazione parte. E invece no: treno cancellato, “servizio non disponibile nella tua area”.

Il paradosso è evidente: lo strumento che più servirebbe qui è disponibile altrove. Regno Unito? Si può. USA, Canada, Giappone? Si può. UE? Non oggi.

Sarebbe troppo facile fermarsi all’indignazione. Vale la pena, invece, rimettere a fuoco. Live Translation non è una magia isolata: vive dentro Apple Intelligence, ha bisogno di un iPhone compatibile e, per ora, parla poche lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese (Brasile) e spagnolo. Italiano, giapponese, coreano e cinese semplificato sono annunciati, non ancora arrivati. È, insomma, una tecnologia in divenire, che si estende per fasi: geografiche, linguistiche, normative.

E allora perché qui no? Perché le piattaforme globali e le regole europee stanno giocando una partita complessa, che non si esaurisce nel titolo “funziona/non funziona”. Il DMA chiede aperture, interoperabilità, responsabilità. Apple, di fronte a quel quadro, sceglie il freno a mano: meglio sospendere la funzione piuttosto che inciampare in un requisito non perfettamente allineato. Una scelta legittima dal loro punto di vista, ma che pesa sui cittadini: chi viaggia da fuori UE o mantiene un account non-UE può usare la funzione; chi vive e opera qui, no.

Il risultato è un messaggio stonato: tradurre un continente è la promessa; tradurlo altrove è la realtà. Eppure serve precisione: non è un “blocco totale senza eccezioni”, è un vincolo sulla combinazione posizione fisica + Paese dell’account. Un dettaglio che non attenua la frustrazione, ma evita le semplificazioni sbagliate.

Sullo sfondo passa una domanda più grande: che idea di Europa vogliamo? Un mercato che pretende standard — giustamente — ma poi arriva tardi sulle innovazioni? O un territorio capace di coniugare tutela e velocità, di evitare che l’utente europeo diventi, per l’ennesima volta, l’ultimo a provare ciò che il mondo usa già?