Trento. “Cibo e sani stili di vita”: al via il progetto nelle scuole elementari

Dopo due anni di sperimentazione negli Istituti Comprensivi: Trento 6 (con 150 bambini e i loro genitori) e Trento 7 (con 135 bambini e i loro genitori), da quest’anno il progetto “Cibo e sani stili di vita” sarà disponibile in tutti gli Istituti Comprensivi della città che decideranno di aderire con le loro classi terze.

In un’epoca in cui si è persa l’abitudine a fare colazione oppure si ripiega su cibi confezionati da consumare in fretta, il progetto vuole portare l’attenzione sul cibo sano e vario, magari a km zero, e invitare ad abbinare alle abitudini alimentari salutari il movimento all’aria aperta, determinante per contrastare obesità e sovrappeso (secondo gli ultimi dati, il 17 per cento dei bambini trentini presenta un eccesso ponderale, dato peraltro molto inferiore al 28,8 per cento registrato a livello nazionale).

Sotto la regia del servizio Sviluppo urbano sport e sani stili di vita nel 2025 è stato adottato un protocollo d’Intesa sottoscritto da tutti gli attori coinvolti nel progetto: Apss, Coldiretti, Donne in campo Trentino, Farmacie comunali, Trentino solidale, Muse, Risto3 e Coni. Per l’anno scolastico appena iniziato inoltre l’attività didattica si arricchisce grazie alle collaborazioni con Dolomiti Ambiente, che propone un’attività didattica sulla corretta raccolta differenziata, e con Appa, che presenta un progetto legato al corretto utilizzo dell’acqua.

L’obiettivo condiviso da tutti i soggetti coinvolti è promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione sui corretti sani stili di vita che passano dai bambini e dai giovani per arrivare agli adulti (genitori e insegnanti) attraverso la consapevolezza del valore di una sana alimentazione (dal produttore al consumatore), l’attenzione all’ambiente, eliminando lo spreco e incentivando i comportamenti corretti, l’importanza della prima colazione (che aumenta il rendimento scolastico), la promozione dello sport, il movimento e la mobilità sostenibile.

Momento conclusivo del progetto è la colazione in classe a cui sono invitati anche i genitori che vengono resi protagonisti dell’esperienza fatta dai loro bambini con la presentazione delle attività creative realizzate a scuola (cartelloni, elaborati, filastrocche, canzoni, ecc…). La colazione – preparata nella mensa della scuola gestita dalla Risto3 – consiste in un menù vario preparato con attenzione all’utilizzo di prodotti di stagione, locali e biologici con piatti sia dolci che salati.

Il progetto è rivolto a tutte le classi terze delle elementari della città aderenti alla Rete delle scuole che promuovono la salute, con il vincolo di partecipare con l’intero plesso scolastico. Nella selezione delle classi si darà precedenza all’Istituto comprensivo che aderirà con tutte le sue classi terze fino a un massimo di dieci classi.

Il progetto si inserisce tra le azioni messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030, che il Comune ha deciso di adottare nella propria programmazione. Nello specifico nell’obiettivo “Goals 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”, nonché tra i progetti promossi dalla “Rete italiana città sane – Oms” alla quale il Comune ha aderito nel 2022.

(Fonte: Comune di Trento – Per poter aderire al nuovo progetto gli Istituti comprensivi di Trento devono presentare la propria adesione entro il 30 settembre al seguente link https://trentogiovani.it/Media/Schede-formative/Cibo-e-Sani-Stili-di-Vita)