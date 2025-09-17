Rovereto in Rosa 2025: la città celebra le donne con cultura, arte e musica

Sabato 20 settembre 2025 Rovereto si tingerà di rosa per accogliere la settima edizione di Rovereto in Rosa, l’appuntamento che ogni anno porta nel cuore della città una giornata interamente dedicata all’universo femminile. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Rovereto In Centro, propone un ricco programma di attività culturali, artistiche, sportive e di intrattenimento, trasformando le vie del centro in un grande palcoscenico diffuso.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nella società e di offrire spazi di riflessione e condivisione. Non solo spettacoli e performance, ma anche incontri, workshop, talk e momenti di confronto che toccano temi attuali e fondamentali come l’imprenditoria femminile, lo sport, l’arte e la ricerca scientifica. Come ha spiegato l’assessora Micol Cossali, Rovereto in Rosa rappresenta un’occasione unica per unire riflessione e divertimento, permettendo a linguaggi e pubblici diversi di incontrarsi.

Durante la giornata il centro storico sarà animato da conferenze, presentazioni di libri, laboratori creativi, performance teatrali e musicali, con un’attenzione particolare al coinvolgimento di realtà locali e associazioni. Piazza Malfatti diventerà un laboratorio a cielo aperto con installazioni e danza a sostegno del Centro Antiviolenza, mentre piazza Loreto ospiterà un talk con le calciatrici del Trento, un evento pensato per raccontare la sfida di essere donne in uno sport tradizionalmente maschile. Non mancheranno spettacoli dedicati ai bambini, mostre artistiche nei negozi del centro e una proposta gastronomica a tema, con piatti e aperitivi ispirati al colore simbolo della giornata.

Il momento più atteso sarà quello delle 20 in piazza Loreto, con la consegna del Premio Donna in Rosa. Quest’anno le protagoniste saranno tre donne della Vallagarina che si sono distinte per meriti in ambiti diversi: Evelyn Emanuelli per l’enogastronomia, Vittoria Pietrovito per lo sport e Silvia Vicenzi per la ricerca scientifica. Le loro storie, raccontate anche attraverso filmati realizzati dal videomaker Alessandro Casagrande, offriranno al pubblico esempi concreti di dedizione e talento.