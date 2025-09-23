martedì, Settembre 23, 2025
HomePoliticaBorchia sul caso Salis: “Uno schiaffo alla giustizia”
Politica

Borchia sul caso Salis: “Uno schiaffo alla giustizia”

Di redazione

-

0
0

A Bruxelles un solo voto ha deciso tutto: la commissione giuridica dell’Europarlamento ha respinto la revoca dell’immunità per Ilaria Salis. Una scelta che Paolo Borchia sul caso Salis, capo delegazione della Lega, definisce senza mezzi termini “vergognosa”.

“Chi picchia, vince – ha commentato Borchia –. L’inconsistente Salis, eurodeputata per caso, viene sottratta alla giustizia con la benedizione di parte del finto centrodestra europeo”. Parole che colpiscono nel segno e fotografano un clima in cui, secondo il leghista, il Partito Popolare Europeo si riduce ancora una volta a “stampella delle sinistre”.

Non solo: Borchia sul caso Salis evoca anche il rischio di “accordi a pacchetto”, un “squallido mercato delle vacche” che potrebbe riproporsi nelle prossime votazioni sulle immunità. Sul piano personale l’attacco è frontale: “Il nulla per oltre un anno di legislatura, sempre in fuga dai dibattiti in aula”.

Il messaggio finale è un monito rivolto ai giovani: “Si mettano il cuore in pace quelli che studiano, imparano le lingue e fanno sacrifici. Per un seggio all’Europarlamento bastano manganelli e partiti compiacenti in cerca di volti noti da candidare”.

L’impressione, al termine di una giornata che per molti passerà inosservata, è che l’Europarlamento abbia deciso di premiare l’assenza e la violenza, mentre la politica vera viene ancora una volta soffocata in nome di calcoli e convenienze. Borchia ha scelto di dirlo senza giri di parole.

Articolo precedente
Teatro di Villazzano: la stagione 2025/26 sarà “fatta con intelligenza teatrale”
Articolo successivo
Clownterapia a Riva del Garda: aperte le iscrizioni al corso base di ottobre
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1745Politica824Cultura678Società631Editoriali546Pensieri in Libertà450Mondo352Salute e ambiente288Economia271

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by