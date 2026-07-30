Monopattini, assicurazione e targa: costi oltre 500 euro

Assicurazione obbligatoria, contrassegno identificativo e casco fanno aumentare il costo necessario per utilizzare un monopattino elettrico. Secondo una stima di Federconsumatori, la spesa sostenuta nel primo anno da chi acquista il mezzo può raggiungere i 511,98 euro.

Dal 16 luglio è operativo l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile. Il contrassegno identificativo, comunemente indicato come “targa”, era invece già diventato obbligatorio nel mese di maggio. Il casco deve essere indossato da tutti i conducenti.

L’Osservatorio nazionale Federconsumatori ha calcolato una spesa iniziale di 225 euro per il monopattino, 19,99 euro per il casco, 33 euro per il contrassegno e gli adempimenti collegati, 189,99 euro per l’assicurazione e circa 44 euro annui per le ricariche.

Il totale di 511,98 euro comprende quindi sia costi una tantum, come l’acquisto del mezzo e del casco, sia spese ricorrenti, come assicurazione ed energia. Non si tratta, di conseguenza, di un costo destinato necessariamente a ripetersi per intero ogni anno.

Secondo Federconsumatori, le polizze dedicate restano ancora poco diffuse. I preventivi analizzati dall’associazione oscillerebbero generalmente tra 100 e 200 euro all’anno, con coperture limitate alla responsabilità civile per i danni provocati a terzi. Garanzie come furto, incendio, tutela legale o infortuni del conducente possono richiedere ulteriori integrazioni.

Per chi utilizza i servizi di noleggio, la stima dell’Osservatorio è di 274,68 euro all’anno, ipotizzando un utilizzo quotidiano. In questo caso assicurazione e contrassegno spettano al gestore, mentre resta aperto il problema del casco, che non viene normalmente fornito insieme al mezzo.

Le nuove regole prevedono sanzioni da 100 a 400 euro per la circolazione senza contrassegno visibile o senza assicurazione. Per i mezzi non conformi ai requisiti tecnici, comprese alcune forme di manomissione, la sanzione può arrivare da 200 a 800 euro.

Federconsumatori chiede una maggiore concorrenza tra le compagnie assicurative, informazioni uniformi per gli utenti e soluzioni che consentano anche a chi noleggia un monopattino di avere facilmente a disposizione il casco.