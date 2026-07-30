Ala, abbandona rifiuti a Chizzola: paga 4.500 euro

Mobili rotti, sacchi e altri rifiuti erano stati lasciati nel sottopassaggio di Chizzola, nel territorio comunale di Ala. La Polizia locale di Ala e Avio è riuscita a risalire al presunto responsabile, che avrebbe ammesso l’abbandono e provveduto a ripulire l’area.

A rendere nota la vicenda è l’amministrazione comunale di Ala.

Il cumulo era composto da oggetti che, secondo il Comune, avrebbero potuto essere conferiti gratuitamente al centro di raccolta materiali. Dopo la segnalazione, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per individuare la provenienza dei rifiuti.

Le verifiche hanno portato all’identificazione di una persona, successivamente denunciata all’autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dall’amministrazione, l’interessato avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità e pagato una somma di 4.500 euro.

La persona individuata ha inoltre rimosso i materiali dal sottopassaggio e provveduto al loro corretto smaltimento.

I controlli contro l’abbandono dei rifiuti proseguiranno anche nelle altre aree considerate problematiche. Il Comune ricorda che, dopo il passaggio alla raccolta porta a porta, molte criticità intorno alle isole ecologiche sono diminuite, ma continuano a essere segnalati episodi isolati.

Il sindaco Stefano Gatti ha ringraziato la Polizia locale e Dolomiti Ambiente per l’attività svolta, ricordando che la percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale ha superato l’80%.

Per gli eventuali profili penali resta ferma la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.