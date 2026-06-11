Ala, abbandona rifiuti nel bosco: rintracciato

La Polizia locale di Ala Avio è riuscita a risalire all’autore dell’abbandono di diversi sacchi di rifiuti in un bosco nei dintorni di Ala. A renderlo noto è il Comune, che segnala una nuova attività di controllo sul territorio contro il conferimento irregolare e l’abbandono dei rifiuti.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa. Una persona aveva lasciato diversi sacchi, contenenti materiale di vario genere, in un’area boschiva a margine di una strada, anziché portarli al centro di raccolta o destinarli correttamente alla raccolta differenziata. La presenza dei rifiuti è stata segnalata da alcuni cittadini alla Polizia locale di Ala Avio.

Gli agenti, dopo ulteriori segnalazioni e alcune verifiche, sono riusciti a individuare il responsabile e lo hanno convocato al comando. Secondo quanto riferito dal Comune, la persona individuata ha riconosciuto le proprie responsabilità e si è resa disponibile a rimuovere i rifiuti abbandonati, ripristinando l’area.

La pulizia si è svolta sotto la supervisione degli agenti. Il trasgressore ha incaricato una ditta per la bonifica e ha poi conferito personalmente i rifiuti domestici non pericolosi nel centro di raccolta materiali del proprio Comune di residenza. Sempre secondo la nota comunale, a seguito di questo comportamento il reato è stato estinto e l’ammenda è stata ridotta. Resta ferma, in ogni caso, la presunzione di innocenza fino a eventuale pronuncia definitiva.

L’episodio si inserisce in un’attività più ampia di controllo ambientale. Negli ultimi tempi le verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti e sull’abbandono sul territorio sono state intensificate, con un aumento anche delle sanzioni per errato conferimento o abbandono.

«La nostra amministrazione è molto attenta al tema ambientale e a quello dei rifiuti in particolare», ha dichiarato il sindaco Stefano Gatti. «Negli ultimi tempi, grazie alla collaborazione fra Polizia locale e Dolomiti Ambiente, abbiamo intensificato i controlli e i risultati non mancano».

Il sindaco ha evidenziato anche il ruolo dei cittadini nelle segnalazioni: «Siamo convinti che la maggior parte dei nostri cittadini sia rispettosa delle regole: svolge con diligenza tutte le operazioni per un corretto smaltimento dei rifiuti e il fatto che la raccolta differenziata sia sempre superiore all’80% ne è una chiara prova».

Gatti ha però richiamato anche la presenza di una parte minoritaria della popolazione che ancora non rispetta le corrette modalità di conferimento. A questo, ha aggiunto, si sommano alcuni disservizi dell’ente gestore della raccolta, che secondo il sindaco devono essere risolti.