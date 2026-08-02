Riva del Garda. Dal 3 al 17 agosto torna “Cinema Estate”

Torna dal 3 al 17 agosto nel cortile della Rocca «Cinema Estate», la rassegna che propone una selezione di film muti che hanno fatto la storia della settima arte, tutti con l’accompagnamento musicale dal vivo.

L’inizio è sempre alle 21.30, l’ingresso libero. Tre lunedì per scoprire la poesia, la bellezza senza tempo e la straordinaria attualità del cinema degli albori. La rassegna è curata dal centro culturale La Firma e organizzata in collaborazione con il Comune di Riva del Garda.

La prima proposta, lunedì 3 agosto, è il celebre «Aurora» del 1927, primo film diretto da Friedrich Wilhelm Murnau a Hollywood, considerato tra i suoi capolavori. Interpretato da George O’Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston, il film racconta le vicissitudini di una coppia in crisi con una trama elementare che trasforma una vicenda archetipica in esperienza emotiva, e sempre con una straordinaria intensità visiva. Il film fu molto apprezzato dalla critica e ottenne tre premi Oscar. La proiezione sarà accompagnata dall’esecuzione musicale di Massimo Giuntoli.

Seconda proposta, lunedì 10 agosto, con Stanlio e Ollio: per i cento anni dal primo film in cui Stan Laurel e Oliver Hardy compaiono assieme, «A 45 minuti da Hollywood» (diretto da Fred Guiol), «Cinema Estate» propone una selezione di tre celebri comiche, tutte del 1928: «Il tocco finale», «Marinai a terra» e «Musica classica». La proiezione sarà accompagnata dall’esecuzione musicale di Gerardo Chimini.

Infine, lunedì 17 agosto si proietteranno alcuni documentari corti muti sul lago di Garda e su Riva degli anni Dieci e Venti, alcuni dell’Istituto Luce, con introduzione storica di Lodovico Tavernini ed esecuzione musicale di Renza Tavernini.

In caso di maltempo le proiezioni saranno nella sala auditorium del Conservatorio.

(Fonte e per maggiori informazioni: Comune di Riva del Garda)