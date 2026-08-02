Comunicare la governance climatica non è un dettaglio

Non è affatto scontato che la politica climatica riesca davvero a diventare il centro della politica economica globale. L’esperienza delle politiche di sviluppo sostenibile non depone affatto bene. Proprio le difficoltà di applicazione concreta costituiscono ancora il problema principale. Molte istituzioni internazionali continuano a parlare di transizione ecologica, ma il sistema economico resta organizzato come se il clima fosse una variabile esterna, rinviabile o gestibile con correttivi marginali. Finché questo nodo non viene affrontato, ogni discorso sulla sostenibilità e sulla lotta al cambiamento climatico rischia di restare una dichiarazione di principio.

Per decenni la sostenibilità è stata usata come parola d’ordine universale, ma perseguita in modo selettivo, intermittente e spesso opportunistico. Alcuni Stati hanno investito nella transizione, molti altri l’hanno evocata senza mai pagarne davvero il prezzo politico. Ne è risultata una lunga stagione di promesse, summit, target e documenti solenni, quasi sempre scollegati dalle scelte concrete su industria, trasporti, energia e consumo. In questo scarto tra retorica e realtà si misura il fallimento della politica climatica tradizionale.

L’incertezza sugli esiti di lungo periodo non può essere invocata come scusa per non agire. Al contrario, è la ragione per agire meglio e prima. Ma qui emerge un secondo problema. Le politiche climatiche vengono spesso concepite come decisioni centralizzate, calate dall’alto, tecnicamente ineccepibili e politicamente miopi. Si presume che basti imporre norme, obiettivi e divieti perché la società segua. Non è così. Senza una percezione dal basso, senza fiducia sociale, senza comprensione diffusa, la transizione resta un esercizio burocratico destinato a incontrare resistenza, disaffezione o aperta ostilità.

La comunicazione, quindi, non è un dettaglio. È il vero punto debole. Le istituzioni parlano spesso un linguaggio astratto, autoreferenziale, moraleggiante, incapace di spiegare ai cittadini perché dovrebbero accettare costi immediati per benefici futuri e incerti. Così si alimenta il distacco tra chi decide e chi subisce. Le imprese vengono sommerse da obblighi mutevoli e messaggi contraddittori. I consumatori vengono trattati come colpevoli da educare, non come soggetti da coinvolgere. Il risultato è prevedibile: sfiducia, fatica, rifiuto.

In questo scenario, anche le forme di opposizione puramente negazioniste o identitarie sono parte del problema. Le posizioni tipo No TAV non costruiscono nulla. Si limitano a opporre un no assoluto a ogni trasformazione, spesso senza offrire un modello alternativo praticabile. È una posizione che si alimenta di conflitto permanente, ma non governa, non progetta, non risolve. Finisce per essere tanto sterile quanto le grandi dichiarazioni delle agenzie internazionali, che parlano di svolte storiche, obiettivi epocali e transizioni irreversibili senza poi garantire strumenti, tempi e responsabilità reali.

La verità è che sia il massimalismo istituzionale sia l’estremismo del no condividono l’astrazione come tratto comune. I primi promettono troppo e realizzano troppo poco. I secondi rifiutano troppo e costruiscono nulla. In mezzo resta la società, chiamata a credere in una transizione spiegata male, gestita peggio e spesso comunicata come un dovere morale invece che come una necessità materiale e politica.

Se la politica climatica vuole davvero incidere sull’economia globale, deve smettere di parlare come un apparato e iniziare a parlare come una comunità che chiede sacrifici, ma li motiva, li distribuisce e li rende comprensibili. Solo allora il cambiamento potrà uscire dalla retorica e diventare storia.

Gian Luigi Corinto

docente di Geografia e marketing agroalimentare Università Macerata, collaboratore Aduc