Da Warhol a Banksy: icone urbane in mostra in Val di Sole

CALDES (Val di Sole) – Fino al 20 settembre 2026 le sale affrescate del Cinquecento di Castel Caldes ospitano “Da Warhol a Banksy. Pop e Street Icons in Val di Sole” una mostra che intreccia la storia dell’arte con la cultura visiva urbana, mettendo in dialogo Pop Art, Street Art e le loro icone globali. Organizzata dall’APT Val di Sole con Deodato Arte e la curatela di Giuseppe Pizzuto, Alessandro Casagrande e Cristina Collettini, l’esposizione porta nel cuore delle Alpi un linguaggio nato nelle metropoli.

Il filo conduttore della mostra è lo stencil, tecnica oggi associata a Banksy, Obey e ai protagonisti dell’arte urbana. Ma Castel Caldes ricorda che la logica dello stencil – ripetere un motivo con rapidità e precisione – era già presente nelle decorazioni nobiliari: ciò che oggi percepiamo come ribellione urbana affonda le radici in gesti antichi, in una manualità che attraversa i secoli.

Il percorso si apre con Andy Warhol padre della Pop Art, che ha trasformato la riproducibilità dell’immagine in un linguaggio globale. Egli aveva previsto che in tempi non lontani sarebbe stato sufficiente un quarto d’ora per avere la potenziale popolarità nel mondo. Adesso, non ci siamo forse arrivati? Troviano anche Keith Haring artista che ha portato l’energia delle strade di New York nei musei e nella cultura popolare. E ridere con Blek le Rat. Riflettere con Banksy, o la Street Art in un fenomeno politico e mediatico. Shepard Fairey Obey, autore di un’estetica militante e iconica. Sten Lex, Orticanoodles, Miaz Brothers, Add Fuel, Mr. Brainwash, Mr. Savethewall.

La street icon art è la trasformazione di figure, simboli e personaggi della cultura pop in immagini urbane immediatamente riconoscibili. Non è solo Street Art, e non è più solo Pop Art: è un mix di ICONA, LINGUAGGIO, POLITICA.

In un’epoca dominata dai social, dalle immagini veloci e dai simboli virali, la Street Icon Art è perfettamente sincronizzata con il nostro modo di percepire la realtà. È un’arte che vive di immediatezza, riesce a parlare a pubblici diversi, dagli artisti ai ragazzini che incontrano un murale per strada.

MC