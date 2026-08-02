Trento. “Sport nel verde”: gli eventi della settimana

Proseguono gli appuntamenti di Sport nel verde, che anche questa estate porta nelle aree verdi della città tante iniziative sportive gratuite, rivolte a pubblici di ogni età e realizzate in collaborazione con le associazioni locali.

Lunedì 3 agosto, dalle 10.30 alle 12, il parco di Canova ospiterà Isole ludico-ricreative, uno spazio dedicato a giochi di movimento e piccoli laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni, proposto dall’associazione Carpe Diem. La partecipazione è libera, in caso di pioggia l’attività sarà annullata.

Martedì 4 agosto, dalle 18.30 alle 20, al parco di Melta l’associazione Libera coinvolgerà la cittadinanza in un dinamico Workout di gruppo. Ritrovo accanto all’entrata di via Centochiavi. L’attività si svolgerà anche in caso di pioggia, salvo allerte meteo o condizioni meteorologiche particolarmente svantaggiose.

Mercoledì 5 agosto al giardino di Maso Ginocchio, dalle 9 alle 11, la mattinata sarà dedicata ai Roller, per permettere a bambini dai 6 ai 12 anni di provare in sicurezza questo divertente sport. Gli istruttori dell’associazione Sport senza frontiere Trentino e dell’associazione sportiva Crs forniranno ai partecipanti pattini a rotelle (misura massima disponibile 40), protezioni e caschetti. Chi lo desidera può portare la propria attrezzatura. Il punto di ritrovo è alla pista di pattinaggio. La prenotazione è obbligatoria tramite form dedicato. In caso di maltempo l’incontro sarà rimandato. Nel pomeriggio, al parco di Melta, con ritrovo davanti al ponte sul laghetto artificiale, sono previsti due appuntamenti con DanceSport Experience, la danza sportiva organizzata dalla scuola Ritmomisto: dalle 17 alle 17.45 per i bambini dai 6 ai 10 anni e dalle 17.45 alle 18.45 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 3488521538. In caso di maltempo entrambe le attività saranno rimandate.

Infine, giovedì 6 agosto dalle 9.30 alle 10.30, al parco delle Albere, si terrà l’ultimo appuntamento con Kintsugi&Yoga, un’ora per ascoltarsi e prendersi cura di sé. L’incontro si focalizza sulla gentilezza, l’accoglienza dei limiti e l’integrazione dei segni che la vita e le esperienze lasciano addosso su ognuno di noi. Attraverso l’introduzione teorica della pratica giapponese del kintsugi, l’arte di riparare oggetti di ceramica utilizzando un impasto dorato, si immagina il corpo come una tazza o un vaso prezioso di cui prendersi cura con il movimento e la respirazione.

La partecipazione è libera, ma è necessario portare il proprio tappetino e indossare abbigliamento comodo e adatto al movimento. Il punto di ritrovo sarà nella zona nord-ovest del parco, verso il fiume Adige. In caso di maltempo e per aggiornamenti è possibile contattare Eva Nieminski al numero di telefono 3451813930.

(Fonte e per rimanere sempre aggiornati sugli eventi in programma e sulle eventuali modifiche in caso di maltempo: Comune di Trento)