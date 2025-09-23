Generazioni a Trento: imprese familiari e passaggio generazionale al centro del Trentino

Il Trentino diventa laboratorio nazionale sul futuro delle imprese familiari. A Trento si è svolta la 18ª tappa di “generAZIONI”, il progetto dei Giovani Imprenditori di Confindustria in collaborazione con Luiss Business School, dedicato al tema del passaggio generazionale. Un argomento decisivo non solo a livello nazionale, ma soprattutto per l’economia del Trentino, storicamente composta in larga parte da aziende a conduzione familiare.

La giornata si è aperta con la visita a Menz & Gasser a Novaledo, eccellenza trentina dell’agroalimentare, che ha mostrato ai partecipanti come innovazione e tradizione possano convivere in un’impresa familiare. “Nelle aziende di famiglia i valori contano più di ogni altra cosa: passione, radici nel territorio e responsabilità verso le persone – ha sottolineato l’amministratore delegato Matthias Gasser –. Innovare per noi significa osservare e ascoltare, trovando soluzioni nuove senza dimenticare la comunità”.

Nel pomeriggio l’Università di Trento ha ospitato il confronto istituzionale, con il rettore Flavio Deflorian, Matthias Gasser e Alessandro Lunelli, vicepresidente di Ferrari Trento – Gruppo Lunelli. “Il passaggio generazionale – ha spiegato Lunelli – è un momento chiave nella vita di un’impresa e un’occasione per guardare al futuro con nuove energie”.

Il dibattito ha affrontato le diverse dimensioni di una sfida che tocca da vicino il tessuto imprenditoriale trentino: aspetti economici, fiscali, legali e manageriali, ma anche fattori più umani come la leadership e la convivenza tra generazioni.

Secondo Francesco Orefice, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Trento, “il progetto generAZIONIdimostra quanto sia importante rafforzare il dialogo tra imprese, formazione e istituzioni. La tappa di Trento ha confermato che il passaggio generazionale non è solo un fatto privato, ma una questione pubblica che riguarda la competitività e la crescita del territorio”.